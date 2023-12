El Arzobispo de Oviedo felicita a los oyentes de COPE: "Navidad es todos los días"

El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ha realizado este jueves su tradicional visita a los estudios de COPE para dejar su mensaje de Navidad a los asturianos. Unas fechas que nos recuerdan "lo que sucedió hace 2.000 años y la preparación para lo que venga", según Don Jesús que advierte de que "entre estas dos navidades hay una cotidiana".

"Todo día es Navidad, se puede ver y escuchar y acompaña la vida real, con sus llantos y sus sonrisas", ha añadido.

Nochebuena con los más necesitados

En estas fechas señaladas, Don Jesús no variará sus planes de los últimos años: el 24 de diciembre estará, por la mañana, en la cárcel de Asturias; y por la noche, en la Cocina Económica de Oviedo.

"Estaré con los presos, hombres y mujeres que cumplen sus condenas y para los que hay esperanza; oficiaré varias eucaristías para hacerles ver que la condena terminará, concluirá su estancia en la prisión y la vida sigue", explica el Arzobispo, que asegura que intentará ayudarles "para que sepan pedir perdón y retomar su confianza, que sepan que no son personas malditas y no reinsertables".

Después, por la tarde, acompañará a las Hijas de la Caridad que regentan la Cocina Económica en Oviedo y Gijón. Monseñor Sanz estará en la de la capital asturiana, con su hábito franciscano y con un delantal, sirviendo las cenas "a toda la gente menesterosa que quiera cenar caliente en un día tan especial". Allí, se encuentra a familias cuyos miembros comen juntos en una mesa, también a gente que no se conoce; pero todo en un ambiente "con un trasfondo de alegría y dignidad, con tunos, cofradías o scouts que vienen para amenizar la cena cantando villancicos".

Un año de novedades en la Iglesia de Asturias

De sus anteriores visitas a la cárcel y la Cocina Económica, Monseñor Sanz recopila muestras de cariño que ha compartido en COPE: "Guardo cartas entrañables de los reclusos que agradecen la visita y ese mensaje de esperanza que trato de comunicarles; me hacen dibujos, en plumilla o lápiz, que son retratos que me hacen según me ven llegar con todo su talento y cariño".

También anécdotas, como la vivida en la Cocina Económica con "dos paisanos que venían un tanto ilustrados a esas horas de la noche", ha explicado. "Me preguntaron si mandaba algo y al saber que era el Arzobispo, me preguntaron la fórmula para convertir el agua en vino de las bodas de Caná; les respondí que no me la sabía de memoria y que no la había llevado", recuerda con cariño.

Además de mirar al futuro, Don Jesús ha hecho balance de un 2023 que ha dejado tres inauguracinoes importantes para la Iglesia en las tres principales ciudades de Asturias: la nueva sede de Cáritas en Oviedo, la nueva tienda Koopera en Avilés, y el nuevo edificio del Hogar de San José, en Gijón.