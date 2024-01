Año negro en las carreteras de Asturias: 38 muertos por accidente de tráfico en 2023

Las carreteras asturianas registraron durante el año pasado 35 siniestros mortales en los que fallecieron 38 personas y otras 114 precisaron hospitalización. Son 16 muertos más que el año anterior, más del doble que en 2021 y la cifra más alta desde 2010.

La Jefatura Provincial de Tráfico en Asturias ha hecho público este jueves el balance provisional de accidentalidad vial del año que acaba de terminar y que contabiliza las víctimas registradas en las 24 horas siguientes a los siniestros.

Estas cifras se enmarcan en un contexto en el que la movilidad general aumentó en el Principado un 4 por ciento en 2023 respecto al ejercicio anterior.

Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos contabilizan, un total de 28 -12 más que en 2022-, mientras que 10 personas perdieron la vida en autovías y autopistas, 4 más en relación al anterior ejercicio.

La salida de vía supone el 39 por ciento de los fallecidos (15), si bien la colisión frontal es la que más se ha incrementado respecto a 2022, al pasar de 1 a 8 las personas que perdieron la vida por esta tipología de accidente.

Los colectivos y medios vulnerables suponen el 42 por ciento del total de muertos, siendo muy significativo el incremento en el número de fallecidos usuarios de motocicleta que lo hizo en un 300 por ciento, al pasar de 5 a 15.

Un peatón perdió la vida en 2023, frente a los tres de 2022, y los fallecidos usuarios de turismo fueron 17, 10 más.

El grupo de mayores de 65 años es el que mayor número de fallecidos aporta (10), seguido de los de 35 a 44 (9) y el de 55 a 64 (8).

Como es habitual, el número de hombres supera ampliamente al de mujeres. En concreto, durante 2023 perdieron la vida 28 hombres y 10 mujeres.

Cuatro de las 19 personas que perdieron la vida en Asturias a bordo de un turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente.

En cuanto a las motocicletas, 1 de las 15 personas fallecidas en este vehículo no utilizaba el casco.

1.145 muertos en España

En el conjunto del país, el 2023 ha concluido con 1.145 muertos en accidentes de tráfico, con lo que prácticamente se mantiene estable la mortalidad en las carreteras (tres víctimas mortales menos que en 2022) en un año en el que han aumentado un 2 % los desplazamientos de largo recorrido.

Los motoristas son el colectivo que más incrementa su mortalidad con 299 fallecidos, 45 más que en 2022, lo que supone un incremento del 19 %.

3,1 muertos cada día

En total se registraron 1.048 siniestros mortales en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.495 resultaron heridas graves. Se realizaron 448,7 millones de desplazamientos por carretera, con un parque de vehículos de 36,6 millones (1,7 % más) y 27,8 millones de conductores (0,4 % más).

Aunque ha aumentado el número de siniestros mortales registrados, el número de fallecidos es casi el mismo, lo que indica que la letalidad media (número de fallecidos por siniestro) ha disminuido.

Ha habido 25 días sin fallecidos, cuatro días más que en el año anterior, y el promedio diario de muertos en carretera ha sido de 3,1 personas.

Nuevas medidas para reducir la siniestralidad de los motoristas

"Doscientos noventa y nueve motoristas fallecidos en carretera es un auténtico disparate y el aumento del 19 % es totalmente inasumible", ha enfatizado Grande-Marlaska, que ha anunciado las nuevas medidas que va a poner en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT) para intentar reducir esas cifras.

Así, se va a actualizar el contenido de los cursos de recuperación de puntos para incorporar un perfil específico para los motoristas que los han perdido y se programarán cursos de conducción segura y eficiente dirigidos a este colectivo. Se instará a las empresas a que envíen a sus trabajadores periódicamente a la realización de los mismos.

"En próximas fechas" se va a establecer un curso obligatorio para los conductores del permiso de tipo B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

Además, se establecerá el uso obligatorio del casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera y se seguirá recomendando el airbag en las motos.

Las salidas de vía causan 4 de cada 10 fallecidos

Frente al aumento de motoristas muertos, la cifra de ciclistas fallecidos permanece constante en la última década, en un entorno de mayor uso de la bicicleta y con el reto de no aumentar la siniestralidad.

Disminuyen los peatones muertos por atropello (118 en 2023 frente a los 127 en 2022) y casi la mitad de ellos fallecieron en siniestros que tuvieron lugar en autopistas y autovías (56).

La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra con 486 personas, el 42 % del total de víctimas mortales, una cifra similar a la del año pasado.

El ministro ha hecho un llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad y ha informado de que el Observatorio de Seguridad Vial va a realizar un estudio "en profundidad" sobre esta casuística porque, según ha dicho, parece que en torno al 7 % de los siniestros por salida de vía podrían estar relacionados con la somnolencia.

En la mayoría de los accidentes por salida de vía el conductor iba solo y ocurrían principalmente por la noche o después de comer. Grande-Marlaska ha recordado que los españoles duermen un 10 % menos que la media europea, lo que ha calificado de problema de salud pública.

Un 25 % de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad, un dato que no disminuye desde hace años. Un total de 138 personas que viajaban en turismo y furgoneta no hacían uso de este dispositivo.

En el caso de los motoristas fallecidos, ocho de ellos no llevaban casco y tampoco hacían uso del mismo nueve de los ciclistas fallecidos.

Según los datos, se reduce un 9 % los fallecidos en colisiones frontales: 225 en 2023 frente a los 246 del año anterior.

Se mantiene estable la relación de que 3 de cada 4 fallecidos se producen en siniestros que tienen lugar en vías convencionales.

6 millones de controles de alcohol y 120.000 de drogas en 2024

El titular de Interior ha reconocido que sigue habiendo un "problema importante" con el consumo de alcohol y drogas al volante (casi 60.000 condenas por este motivo el año pasado) y ha anunciado que en 2024 se van a incrementar un 10 % los controles hasta llegar a los 6 millones y 120.000, respectivamente.

Sobre si es necesario aumentar las penas, Grande-Marlaska ha asegurado que "no todo se arregla" así, aunque ha asegurado que Tráfico está implementando todos los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas y en caso de incumplimiento que caiga todo el peso de la ley sobre los conductores.

El ministro se ha referido a una novedad futura, que será la conducción a partir de los 17 años, siempre que se vaya acompañado de una persona mayor de 24 años y con cinco años de carné.

La medida está en tramitación en la Unión Europea y en cuanto se apruebe será incorporada al ordenamiento jurídico español.

En cuanto a la posibilidad de que se prohíba fumar en los vehículos, ha dicho que es una medida objeto de análisis y valoración, pero "no hay a día de hoy una postura al respecto".

Tráfico no contempla subir los límites de velocidad en autopistas y autovías, ha dicho Grande-Marlaska, quien ha zanjado que no se van a establecer peajes en las autovías. "Lo hemos dicho por activa y por pasiva".