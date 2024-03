Ana, jefa de obras en una constructora: "Hemos peleado, somos fuertes y seguimos al pie del cañón"

Pocos sectores hay tan masculinizados como el de la construcción, pero también en él las mujeres se van abriendo paso. En este 8 de marzo, hemos charlado en COPE Asturias con Ana Castaño, una gijonesa de 39 años que trabaja como jefa de obra en una constructora asturiana desde hace once. En ese tiempo, ha visto como las cosas, poco a poco, van cambiando y los jóvenes tienen mucho más asumida la igualdad.

"Creo que es un tema generacional", explicaba en COPE, apuntando que los principales problemas que ha encontrado en su trabajo son "con los hombres de mayor edad. En la obra parece que es complicado darles, no ordenes sino indicarles cómo tienen que hacer las cosas porque consideran que saben muchísimo más que tú, siempre". Con la gente joven, en cambio, considera que "tiene más mimetizado el hecho de que las mujeres también estamos presentes en el mundo de la construcción".





Ana llegó al mundo de la construcción por vocación. "Siempre me ha gustado mucho la construcción, ver cómo se hacen las cosas", explica, recordando que ya "desde pequeñita", sus juegos eran "los legos más que las muñecas". Una vocación que contó con el apoyo familiar, "me animaron mucho en casa", por lo que decidió estudiar arquitectura técnica. "Empecé en Madrid estudiando, empecé allí a trabajar y hasta hoy. De momento, nunca me he desvinculado de este sector", recalca.

Su carrera no ha estado exenta de dificultades. "Hubo un momento de mi carrera en el que yo sentí que no podía progresar más", nos confiesa, recordando que los puestos que le ofrecían eran de control de calidad, "llevar temas de documentación en las obras" que es "un poco a lo que nos derivan a nosotras en las obras especialmente grandes", porque, al parecer entienden que "la mujer es más ordenada, más meticulosa y nos caen ese tipo de cosas".

Pero eso no era lo que ella quería. "A mí lo que me gustaba era estar en la obra, estar en primera línea", asegura, por lo que decidió cambiar de empresa y "ahora estoy trabajando en lo que siempre quise".

Sobre las celebraciones del 8 de marzo, Ana cree que siguen siendo necesarias para recordar que "somos verdaderas luchadoras, hemos peleado muchísimo para para tener puestos de trabajo como los que tenemos". Y recalca: "Hemos peleado, somos fuertes y seguimos al pie del cañón".