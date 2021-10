El alcalde de Oviedo carga contra los que protestan contra la Ronda Norte

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha cargado contra los vecinos que hoy se manifestaban a las puertas de las Junta General del Principado contra la construcción de la Ronda Norte para la ciudad. Canteli, muy vehemente en sus declaraciones señalaba " coño, que más quisiera yo que estuvieran las palas trabajando en la Ronda Norte, protestan 4 de más de 200.000 ovetenses que no conocen en absoluto el proyecto para esa zona de la ciudad". El alcalde puntualiza que "Oviedo necesita una Ronda Norte, necesita ser una ciudad moderna y mientras yo sea alcalde lucharé por ello". Insiste en que la obra que se proyecta para la Ronda Norte con la perforación del Monte Naranco "no es agresivo en absoluto con el Naranco ni con los monumentos del Prerrománico", y continúa "si a la gente la mandamos de vacaciones a Benidorm, cuando vuelvan a lo mejor encuentran la obra hecha y ni se enteran", remata además señalando que " si no se pudieran hacer túneles en España andaríamos por caminos de cabras". Todo esto con cierto enfado en el tono de su voz a las puertas de la Plaza de Trascorrales donde acudía para la inauguración de la exposición organizada por el psicoesteta Ramiro Fernández consistente en material y elementos de barbería desde el siglo XVII.

Preguntado por otra cuestión, las obras de la muralla en la calle Paraíso, Alfredo Canteli señala que a corto plazo, la muralla se queda como está porque era necesario hacerlo así a indicaciones de los técnicos, con lo que "puede permanecer así al menos, durante un tiempo". También se le ha requerido por la peatonalización de la calle Paraíso, algo que, por el momento, el alcalde no contempla; "una peatonalización total de la calle sería un error, todavía hay que trasladar toneladas de material de la fábrica de Gas, una peatonalización restringida a los vecinos posiblemente la hagamos a corto plazo", concluye el alcalde.