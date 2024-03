Oviedo se adhiere a la red autonómica de escuelinas: así fue la reunión entre Canteli y Espina

Después de las dudas y de las reticencias, Oviedo y el Principado han pulido detalles y lo han confirmado: la capital estará en la red autonómica de escuelinas. Las dudas venían porque a los concejos más poblados no les salía tan rentable económicamente como a otros concejos de Asturias. Pero aun así, a falta de pulir los detalles económicos con más reuniones entre técnicos, a las arcas del consistorio ovetense les sale mejor este panorama que el anterior. Y por eso se ha acabado de cerrar la adhesión.

El propio Alfredo Canteli lo confirmaba al término de la reunión que ha mantenido, él personalmente con Lydia Espina: "Si no estuviera satisfecho no nos sumábamos. Oviedo estará ahí, salimos beneficiados. Me senté con cierto miedo a la reunión, pero es un buen resultado. Espero que sea bueno también para los niños. El coste económico es asumible por el Ayuntamiento".

La satisfacción también llegaba por parte del Principado, que con Oviedo ya suma a 19 concejos a la red, como reconoce Espina: "Contentos y satisfechos de seguir sumando ayuntamientos y de que Oviedo con toda su oferta se sume. Era fundamental seguir trabajando y aumentando en oferta. Poco a poco iremos dotando a la capital de las plazas que necesita".

Apertura de las primeras aulas

Este año, la consejería impulsará la creación de 49 nuevas plazas en la ciudad, repartidas en tres nuevas unidades. Dos estarán en el Colegio Público San Lázaro-Escuelas Blancas y una en el Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz, en Las Campas. La primera intención era que esta última fuera en el Colegio El Villar de Trubia, en la casa del conserje. Pero todavía la jubilación se va a retrasar, por lo que se ha optado porque la tercera sea en Las Campas.

En los primeros años de la legislatura, los esfuerzos se centrarán en extender la red por los concejos rurales de Asturias, aunque sin olvidar a las grandes ciudades. Pero tanto Oviedo como Gijón recibirán el gran esfuerzo de nuevas unidades y plazas en los dos últimos años de legislatura.