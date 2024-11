Nuevo 'caso Errejón' en Oviedo: dimite un asesor municipal de Izquierda Unida tras ser acusado en redes sociales de una agresión sexual

El 'caso Errejón' ha encontrado su réplica en Asturias. Por la forma y por el fondo. El asesor de comunicación del grupo municipal de Izquierda Unida en Oviedo ha presentado su dimisión tras una denuncia anónima "por conductas inapropiadas" que ha llegado a través de las redes sociales.

Concretamente, a través de la cuenta de Instagram 'Denuncias Asturies', abierta el pasado 3 de noviembre y que ha compartido ya más de 50 casos de presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, la que más ha llamado la atención ha sido en la que se acusa, sin aparecer su nombre pero con datos suficientes para identificarlo, al asesor de la coalición en Oviedo.

EFE/ Alberto Morante Manifestación con motivo del 8-M por las calles de Oviedo en 2020

En ella, la víctima explica que conocía al supuesto agresor de "manifestaciones feministas" y que llevaban "tonteando un tiempo". Tras un encuentro en las fiestas de San Mateo de la capital asturiana, ambos se fueron a casa de él.

"Sé que le ha pasado a más chicas"

"Él empezó a besarme de forma agresiva en el ascensor y, después, en el sofá de su casa", continúa relatando la denunciante, que añade que le dijo al asesor de Izquierda Unida que "estaba borracha" y quería irse a su casa.

La cosa no quedó ahí, según el testimonio de la chica: "Se subió encima de mí para inmovilizarme; primero, me quedé de piedra; luego, le empujé, salí corriendo y no recuerdo cómo llegué a casa".

La víctima lamenta, además, que el denunciado "es un referente del feminismo, hasta reparte premios de feminismo con una ONG". Y asegura que "le ha pasado a más chicas, pero hay dos compañeras feministas que lo protegen".

"No nos consta denuncia en sede judicial"

El caso ha corrido como la pólvora por las redes sociales; aunque, según ha explicado Izquierda Unida en un comunicado, "no consta denuncia en sede judicial". En cualquier caso, dado que se trata de "un contenido tan serio", la dirección regional ha trasladado el contenido del post de Instagram a la Comisión Federal de Cuidados del partido para que "se establezca un procedimiento adecuado".

EFE/ Eloy Alonso Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo

"Esta comisión tiene como competencia, junto con personas expertas en la materia, en la elaboración, revisión y supervisión del cumplimiento de protocolos para la actuación ante este tipo de situaciones, por lo que es el órgano competente para analizar este caso", explica Izquierda Unida.

El ya exasesor municipal de la coalición ha dimitido, pero "no reconoce esas acusaciones".