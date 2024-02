Lecciones por la paz en el Carmen Ruiz Tilve: "Si hacemos todo bien, el mundo sería mucho mejor"

"No pelearse, no discriminar a las personas y no hacer cosas malas. Nada de abusos". Es el significado de la paz según Álvaro. Álvaro tiene ocho años y estudia tercero de Primaria en el Colegio Público Carmen Ruiz Tilve, en el barrio ovetense de La Corredoria. Esta semana han celebrado el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con una serie de actividades. El centro ha entregado además la sexta edición de los Premios por la Paz, que en este caso recaen en el activista y oftalmólogo palestino Mohamed Safa y en la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias.

En torno a la temática de la paz, los niños de los diferentes cursos han ido realizando actividades durante las últimas semanas. El espíritu de estos premios y de desarrollar actividades en torno a ellos lo resume Adriana González, la directora del centro: "Los premios nacen para premiar a aquellas instituciones o personas que tengan relación con la cultura de la paz y estén relacionadas con el ámbito educativo, para promover esa cultura de la paz en los alumnos". Ese traslado a los alumnos es clave: "Que sepan el significado. Es difícil explicar estas temáticas en niños de Primaria, pero les llega a su manera".

Y vaya que si les llega. Álvaro, alumno de tercero de Primaria demuestra estar al tanto: "Vi vídeos de la guerra y estoy informado. Se puede hacer un tratado de paz. Sería lo mejor". Su compañera Lydia también apuesta por la paz: "Es un día para recordarnos que no hay que hacer nada malo. Que si hacemos todo bien el mundo sería mucho mejor". En un momento actual de conflictos en diferentes rincones del mundo, no son ajenos a las situaciones que se están viviendo: "Si haces guerra al final vas a perder a gente y territorio. No sabes si vas a ganar o perder. Por ejemplo, Ucrania y Rusia. Aunque Rusia sea gigante y Ucrania pequeño, Ucrania sigue aguantando".