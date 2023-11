Detenido un subinspector de la Policía Local de Oviedo por conducir ebrio y en dirección contraria

Un subinspector de la Policía Local de Oviedo ha sido detenido este lunes en Oviedo, tras protagonizar un incidente con su vehículo en la zona de El Cristo. Conducía en dirección contraria y quintuplicaba la tasa de alcoholemia. Fueron agentes del propio cuerpo los que lo detuvieron. Este miércoles está previsto el juicio rápido, acusado de un delito contra la seguridad vial y será después cuando se decidirá si se toman medidas disciplinarias.

El agente conducía su vehículo particular, estaba fuera de servicio y no portaba el uniforme del cuerpo. Fueron los propios viandantes y otros conductores los que le siguieron en la tarde del lunes y alertaron a la Policía que se desplazó hasta el lugar de los hechos.

José Ramón Prado, edil de Seguridad Ciudadana, lamenta el incidente: "Lamento los hechos. Me gustaría recalcar que pertenece al cuerpo, no estaba de servicio, estaba en sus días libres. Hay que reprochar su actitud como cualquier otro ciudadano. Me disgusta más porque es alguien que pertenece al cuerpo". También agrega que "lo que necesita es apoyo y ayuda" ya que está "seguro" de que "tiene un problema".