El Bosque Vinjoy da una inyección de vida al Monte Naranco

El Bosque Vinjoy ya está más cerca de ser una realidad. Hoy ha arrancado la plantación de los árboles que van a reforestar varias zonas del Monte Naranco después de los incendios que hace un año asolaron a la montaña más emblemática de Oviedo. De la mano de la Fundación EDP, el proyecto consiste en plantar 1.500 de árboles, sobre todo castaños y abedules, en varios puntos del monte.

Concretamente en tres. En una parcela municipal de difícil acceso cercana a las antenas. Ahí será el punto más ambicioso. La está llevando a cabo la empresa Bosquia. Habrá otra reforestación en otra parcela en el entorno del aparcamiento cercano a El Cristo. Esa tiene carácter simbólico, ya que son voluntarios los que han plantado los árboles. Y la tercera pata es en los propios terrenos de la Fundación Vinjoy. Ahí se va a plantar un pequeño Bosque Taller, con destino a la intervención educativa, socioeducativa y terapéutica con el alumnado y participantes en diferentes proyectos de la entidad.

El acto de comienzo de la plantación se ha llevado a cabo este viernes. Nora, una niña de apenas un año ha sido la encargada de dejar ese primer castaño en el Naranco. Nació con sordera profunda y lleva un implante coclear. Acude al logopeda y a otras actividades a la Fundación Vinjoy. Junto con el alcalde, Alfredo Canteli, y ayudada de su padre, Andrés Ruiz, han plantado el primer árbol. Ahora, cada año podrá ir viendo cómo va creciendo. Su padre Andrés toma nota de la cita en el calendario: "Seguiremos viniendo a ver a nuestro árbol, como crece a la par que nosotros" decía con Nora en brazos.

Adolfo Rivas, gerente de Vinjoy, ha hablado de lo importante que es esta iniciativa: "Es un proyecto que nos hace mucha ilusión. La idea surgió porque nuestra montaña, en la que vivimos, estaba herida. Es un agradecimiento al territorio en el que estamos". Y ha hablado de lo simbólico del proyecto: "Es un proyecto que no es cortoplacista en un mundo que mira a las dos horas siguientes. Vamos a plantar unos árboles pequeñitos que nosotros no los vamos a disfrutar. Los van a disfrutar nuestros hijos o nuestros nietos. Y eso no está pasando hoy. No estamos apostando por proyectos a largo plazo, no apostamos por nuestra tierra y por nuestra gente".