Una uruguaya va a Asturias y se queda sorprendida con lo que se encuentra: "Hace mucho tiempo que yo no veía"

El vídeo de Emiliana, una joven uruguaya que recientemente visitó Asturias, se ha viralizado en redes sociales gracias a su genuina reacción al descubrir los sorprendentes paralelismos entre Asturias y su tierra natal. En un extenso y entrañable monólogo publicado en TikTok, Emiliana compartió su experiencia, destacando las similitudes que encontró entre Uruguay y el norte de España. Lo que comenzó como un viaje turístico se convirtió en un reencuentro con una parte de su identidad que no esperaba hallar tan lejos de casa.

Una de las primeras sorpresas de Emiliana fue la cantidad de praderas y vacas que encontró a su paso por Asturias. "Hace mucho tiempo que yo no veía pradera y vacas, tipo horas y horas, pradera y vaca, pradera y vaca", dijo en su vídeo, destacando la similitud con los paisajes rurales de Uruguay. Aunque en Valencia también se pueden ver campos, la sensación que tuvo Emiliana en Asturias fue diferente: "Es como si fuera literalmente una pradera". En Uruguay, las rutas se ven adornadas por ovejas, chivos y, por supuesto, vacas pastando libremente, lo que hizo que el paisaje asturiano le resultara sorprendentemente familiar.

Otro punto que unió a los asturianos y los uruguayos fue el amor por la carne. Emiliana destacó la importancia que tiene la carne en la dieta asturiana, mencionando lo deliciosa y de calidad que es, desde los cortes de carne hasta los lácteos y chorizos. "El asturiano come carne en todo", comentó, refiriéndose al paralelismo con la cultura culinaria de Uruguay, donde la carne es, sin duda, un pilar fundamental. Sin embargo, Emiliana no dejó de destacar las bondades de la comida en toda España, señalando que encontrar un lugar donde no se coma bien es todo un desafío.

Una de las revelaciones más entrañables para Emiliana fue la gran cantidad de panaderías tradicionales en Asturias, especialmente aquellas que mantienen una vitrina llena de panes y dulces. "El uruguayo es muy de la panadería", explicó, y recordó cómo, en su época, ir a la panadería a comprar pan y algún bizcocho o dulce era una tradición diaria. La panadería asturiana, con sus enormes y deliciosos productos, le recordó a la típica panadería uruguaya, con ese aire de barrio y tradición que, según Emiliana, parece haber perdurado en ambas culturas.

Una Asturias "enorme" y una "España maravillosa"

Además de los paralelismos culturales, Emiliana quedó asombrada por la grandeza de Asturias. "Es todo enorme", decía con asombro, refiriéndose tanto a los paisajes como a la generosidad de las porciones de comida. En su vídeo, destacó lo espectacular de la tierra asturiana y cómo la región, aunque distinta a otros lugares de España, la hizo sentir como en casa.

A pesar de la diferencia entre Asturias y otras regiones como Valencia, donde también estuvo, Emiliana no dudó en afirmar que "España es maravillosa". Y añadió, como buena uruguaya, "Asturias me dejó chacha", una expresión típica de su país que denota sorpresa y asombro.

El vídeo de Emiliana se ha convertido en una especie de carta de amor a Asturias, y no es difícil entender por qué. La autenticidad y la sencillez con la que describió su experiencia, y sobre todo la conexión emocional con lo que encontró en el norte de España, han tocado la fibra de muchas personas. No sólo los uruguayos, sino también aquellos que buscan una experiencia en la que se unan tradición, naturaleza y gastronomía. Asturias, con su paisaje rural, sus vacas, su excelente carne y su panadería de barrio, ha dejado una huella profunda en Emiliana, que ahora invita a otros a descubrir todo lo que esta región tiene para ofrecer.

El viaje de Emiliana a Asturias no solo ha sido una travesía personal, sino también un descubrimiento de un rincón de España que, sin saberlo, la conectaba con sus raíces uruguayas. Como ella misma dijo, encontrar similitudes tan fuertes entre dos culturas tan distantes es algo verdaderamente sorprendente. Y si algo ha quedado claro es que, aunque Asturias es única en muchos aspectos, también comparte con Uruguay esa esencia de tradición, sabor y calidez que tanto la caracteriza.