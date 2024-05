El problema del acceso a la vivienda sigue creciendo: ¿Hasta dónde llega?

El acceso a la vivienda es un problema con múltiples vertientes. Están los que buscan comprar y no encuentran, los que ya han comprado y ven cómo los tipos de la hipoteca varían constantemente, los que buscan para alquilar y no pueden acceder a los elevados precios que se piden por los pocos pisos que hay disponibles o los que tienen pisos pero no se atreven a ponerlos en alquiler porque la Ley protege más al inquilino que al propietario. Todas esas problemáticas están a la orden del día. Y esos problemas se agravan en algunos casos entre las personas con menos recursos. y lo constatan los datos de Cáritas en su memoria anual en 2023.

Cuatro de cada diez familias que acudieron a Cáritas por primera vez durante el año 2023 habitan en viviendas compartidas. Es decir, familias enteras viviendo en una habitación junto con otras familias o personas sin parentesco en otras estancias de la vivienda. Ramón Méndez Navia, secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo alerta en COPE sobre esta situación: "Personas que llegaban a nosotros, mirábamos dónde estaban empadronadas y veníamos que no estaban empadronadas. Porque no tenían contrato de alquiler. Indagas y ves que el motivo es que están compartiendo habitaciones en pisos compartidos. Familias enteras viviendo en habitaciones que son para una persona. Y compartiendo piso con otras dos o tres personas con las que no tiene ningún vínculo".

¿Qué son los pisos de 'cama caliente'?

Pero ese no es el único fenómeno sorprendente. También están empezando a surgir lo que se llama 'pisos de cama caliente'. Explica ese nuevo concepto Méndez-Navia: "Había personas que durante la noche se alojaban allí, salían durante el día y entonces llegan otras a descansar en esas horas".

Los problemas de acceso a la vivienda

Parte de los esfuerzos de Cáritas se centra en poner a disposición vivienda, pero también encuentra esas dificultades "No hay vivienda pública, no hay vivienda que ofrecer. Las dificultades no es solamente que no haya vivienda. Es que las garantías que se exigen impiden a las personas que puedan contratar. Incluso nosotros estamos como avalistas para esos alquileres. E incluso siendo nosotros avalistas también plantean dificultades porque los propietarios quieren tener garantías de cobro".





Más datos y motivos

El de la vivienda no es el único dato que alarma. Cáritas ha acompañado en 2023 a 12.428 personas en 5.157 hogares. Son 758 personas y 266 hogares más que durante 2022. Desde la comparativa anterior, correspondiente a 2022 con 2021, el incremento es del 18% en los hogares y del 15% en las personas atendidas. Otro dato alarmante es que el 56% de los hogares a los que Cáritas atiende no tiene ningún ingreso.

Los datos reflejan la realidad. Y contrastan con ese relato de las ayudas de ingreso mínimo vital, de salario mínimo o con la lectura de que la economía del país va bien. Desde Cáritas sacan varias conclusiones. Con respecto a las ayudas que no llegan, Méndez Navia opina que los trámites ralentizan todo: "Hay una demora enorme. La gestión de todos los programas está demorando mucho que las ayudas lleguen a las personas". Y en cuanto a los indicadores, opina Pilar Díaz, directora de Análisis y Estudios: "Lo que está ocurriendo en España y de una manera muy acusada en Asturias son efectos de polarización. No es que baje la renta media. Hay mucha más desigualdad. Es un fenómeno desde el Covid".

Las Cáritas Parroquiales han proporcionado ayudas económicas en 2023 por valor de 1.655.072 euros. Las mayores inversiones se realizaron en ayudas dirigidas en necesidades básicas, seguidas por vivienda, suministros y otros conceptos.