Estos son los sectores en los que más empresas se crean en Asturias

El ritmo de creación de empresas en Asturias es de 500 nuevas al año. Los sectores que están triunfando ahora mismo son el tecnológico, el sanitario, el de atención a empresas y el de formación. Esas cuatro patas sustentan estos datos que dejan más de 1600 nuevas empresas en los últimos cuatro años. En un sector como el tecnológico, la supervivencia de esas empresas está en el 70% después de los cinco primeros años. En el resto de sectores los datos son inferiores a esa tasa, muestra de lo heterogéneo del mercado.

Unos datos, los de creación de empresas, que contrastan con las afiliaciones al régimen de autónomos. Ese colectivo continúa mermando sus cifras en Asturias y aguantando, por los pelos, por encima de la barrera psicológica de los 70.000.

¿Por qué esa diferencia?

Mientras suben las empresas, bajan los autónomos. Una paradoja para la que el consejero de Ciencia y Empleo, Borja Sánchez, intenta poner una explicación: “El empleo por cuenta propia va por ciclos. Hay sectores que están subiendo y otros que están bajando. Y se observa un trasvase a empleo por cuenta ajena. Si uno hace los cruces de datos ve como hay un trasvase clarísimo en el ámbito de la construcción. Desde el régimen de autónomos al general”.

Desde la Asociación de Autónomos de Asturias, la presidenta Patricia Oreña difiere de esa visión: “Yo no veo que sea así. Desde que empezó 2024 faltan en Asturias 300 autónomos. Y ha subido el paro 180 personas. En este caso no es así. De todas formas, esto no es una batalla entre trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Lo bueno, lo ideal, es que aumenten ambos”.

Y es que la burocracia sigue asfixiando a los autónomos: “Hay muchos negocios viables que cierran porque están sometidos a una presión fiscal insoportable. La gente no puede con la burocracia. Y eso es una pena. Negocios viables que generan riqueza y empleo que tienen que cerrar. Eso es lo que hay que atacar”.

Plan de emprendimiento 2024/2027

El Principado está diseñando un Plan de Emprendimiento para seguir avanzando en la creación de empresas. Bajo la Dirección General de Empresa, busca homogeneizar los servicios de acompañamiento y desplegar nuevos programas. Otro objetivo es abordar la transmisión de empresas por jubilación, algo recurrente sobre todo en el ámbito rural.