Está en un parque en bikini y termina afirmando que "el verano está en peligro de extinción": "Como asturiana"

El bochorno se agudizará las próximas horas con la primera ola de calor del verano que ya se ha dejado notar este miércoles y se recrudezca el jueves. Pero hay lugares en España que viven una realidad paralela en la que no saben nada de temperaturas altas hasta el punto de provocar quejas como la de esta asturiana en un parque.

Desde el 17 de julio, un potente anticiclón en Argelia induce vientos de componente sur que traen una masa de aire muy cálida y seca, lo que, junto a la elevada insolación diurna, provoca un aumento de las temperaturas en gran parte de España. El sureste peninsular y el litoral sur Mediterráneo han sido la excepción.

A partir de este jueves, la masa de aire muy cálido, seco y estable dejará valores muy altos en áreas de la mitad sur y el noreste peninsular, con termómetros que escalarán hasta los 40-42 ºC en capitales como Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real y Badajoz, y entre 38-39 ºC en Albacete, Cáceres, Cuenca, Huesca, Logroño, Madrid y Zaragoza, entre otras.

La mayor parte de la península se verá afectada por la primera ola de calor del verano desde este jueves y hasta al menos el sábado. Este gran primer episodio de calor extremo estará acompañado de un destacado episodio de intrusión de polvo sahariano que afectará especialmente a la mitad sur peninsular y a zonas del noreste durante todo el fin de semana.

La masa de aire que va a sobrevalorar amplias regiones del sur y del este podría ser una de las más cálidas en pasar por encima del territorio en esta época del año, tal y como ha anunciado la AEMET, siempre que se considere el período comprendido entre 1991 y 2020.

Aunque eso no quiere decir que la ola de calor vaya a ser histórica. Si la dorsal no se encajona sobre la Península, es probable que el horno ibérico no entre en funcionamiento a pleno rendimiento. Además, el polvo en suspensión, pese a causar problemas de salud, frena la subida de la temperatura.

Pese a que los modelos han ido apuntando a un evento de larga duración, lo cierto es que a partir del sábado empezará adentrar aire fresco del Atlántico y las temperaturas irán bajando progresivamente. Pero sí se espera que el lunes 22 las temperaturas vuelvan a subir o se mantengan similares a las de estos días.

No está mal recordar que, aunque no sea la más intensa, la primera ola de calor del año es la que tiene mayor impacto sobre la mortalidad y supone un golpe durísimo para muchas personas vulnerables. Por lo que hay que extremar todas las precauciones posibles en el caso de estos últimos afectados.

En principio, la ola de calor afectará a toda la península, excepto a zonas del noroeste y al Cantábrico. Es decir, Asturias se libra de las temperaturas extremas. Aunque es una buena noticia, la situación excepcional de esta región provoca reacciones como la de esta joven que se encuentra en un parque.

Pese a que hará calor, las nubes cubrirán los cielos el jueves y el viernes, como lo han hecho cuando esta asturiana grababa el vídeo. Incluso la AEMET no descarta algún chubasco. Mientras, lejos del refugio climático que está visto que no gusta a todos, el resto de España se derretirá.