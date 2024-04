Dos de cada diez mayores sufren maltrato: tipos, motivos y soluciones

El 16% de los mayores de 64 años sufre maltrato. No tiene porqué ser un maltrato físico, sino que tiene diferentes tipologías. Es un fenómeno creciente, en aumento y que incluso podría ser mayor al que refleja esa cifra. Es un dato que se refleja en el Observatorio de las Personas Mayores en España que ha dado a conocer Comisiones Obreras.

Y sobre el que ha ahondado el gerontólogo, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Miguel Anxo Álvarez en una conferencia ofrecida este martes. Para él, la realidad está en el 40% por ciento, aunque percibe que algunas personas no se atreven a denunciarlo, otras no lo perciben por su deterioro cognitivo o que otras directamente no pueden denunciarlo por sus condiciones físicas.

Tipologías de maltrato

Y no habla de maltrato físico o psicológico. Lo extiende a más aspectos: "Abandono, negligencia, por descuido, por medicamentos o económico". Y no solo en el ámbito familiar. Las condiciones del sistema hace que el concepto de maltrato entre también en residencias o centros de día aunque no sea de manera consciente: "De media un gerocultor tiene que levantar, duchar, vestir y llevar al comedor a ocho personas en una hora. Es imposible que haya un mínimo de delicadeza".





Maltrato económico y por medicamentos

Y es que dentro de esa variedad de tipologías, afecta a diferentes aspectos: "Aparecen firmas en cheques bancarios y disposiciones económicas que no coinciden con las que constan en el banco, desaparecen propiedades. Y el maltrato por medicamentos. O bien toman más de la cuenta para que estén sedados y no molesten o la familia no compra los medicamentos para ahorrarse dinero".

Y con la pirámide poblacional en tendencia a crecer hacia su parte alta, son problemas al alza: "Es un fenómeno creciente. Aumentan las personas mayores y las dependencias y los problemas de tipo social que aumentan la tensión acumulada".

Peticiones de Comisiones Obreras

Y por ello el sindicato Comisiones Obreras insiste en la necesidad de desarrollar una ley de personas mayores. También ha incidido el Observatorio en reforzar el sistema sanitario, con especial atención a la atención primaria. José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias va en esa dirección: "Es necesario reforzar la Atención primaria de tal manera que se permita una mejor atención de, entre otras cuestiones las enfermedades crónicas. Para ello hay que abordar con valentía la reforma de las áreas sanitarias porque en Asturias, en cuestión del sistema sanitario, no hablamos de un problema no económico sino de gestión", ha destacado Zapico.