Sergio,el hostelero asturiano apunto de ser desahuciado: “De aquí salgo en ambulancia o muerto”

Sergio Villaverde abrió su local diez días antes del confinamiento, desde entonces las cosas han ido de mal en peor. Al cierre y las restricciones, que están vigentes en Asturias, el hostelero suma la negativa del Principado a darle la ayuda destinada a este sector. ¿Por qué? Pues, según nos ha contado en Mediodía Cope Asturias, debe una mensualidad de autónomos a la Seguridad Social, razón suficiente para que no se la concedan.

La incertidumbre, de no saber hasta cuando tendrá un techo bajo el que vivir, ha llevado a Sergio a la calle. Asumir la renta del local, sobre el que tiene su casa, le es imposible y lleva ya meses de retraso en el pago. Sergio ve como el desahucio se acerca y no lo ha pensado más. En un pequeño refugio, construido por él, se ha puesto frente a su bar y no prueba bocado. No piensa ceder en su lucha y asegura que “ Si no hay solución salgo en ambulancia o muerto”

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.