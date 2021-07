El PP pide a Barbón que “muerda en Madrid” para defender a los asturianos

La posibilidad de que PSOE y Partido Popular lleguen a alcanzar acuerdos en Asturias no parece fácil pese a que sus respectivos líderes, Adrián Barbón y Teresa Mallada, han mostrado su disponibilidad al diálogo y al consenso. Los populares desconfían del Presidente del Principado porque “sabes que no va a cumplir y que te la va a liar”. Así lo ha expresado en COPE el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Pablo González, después que los socialistas no apoyaran la toma en consideración de la Ley de Polígonos Industriales presentada en el parlamento asturiano para su tramitación pese a que los populares respaldaron dos normas socialistas: la de Ley de Garantía de Derechos de Prestaciones Vitales y la reforma de la Ley de Salud del Principado.

Durante una entrevista, González ha adelantado que volverán a presentar el proyecto de Ley de Polígonos Industriales en la Cámara “tal y como está porque es la mejor opción aunque se puede mejorar con aportaciones de otros grupos” y ha descartado una negociación “especial” con el PSOE porque “sabemos que no le interesa”.

Preguntado sobre la invitación de Barbón para que el PP de Asturias “rompa amarras con la dirección nacional del partido y el no por el no”, González ha pedido al presidente del Principado que “rompa con la estrategia de Pedro Sánchez de dárselo todo a Cataluña” y vaya a Madrid y “muerda por un millón de habitantes”. En ese sentido, reprocha a Barbón que “no defienda los intereses de los asturianos porque solo está preocupado por su proyección personal”.

El portavoz adjunto del grupo parlamento popular ha denunciado el “cerco” que Asturias está sufriendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y pone como ejemplo que el Principado dejó de ingresar 120 millones, que le correspondería según sus habitantes en relación a la población de España, de los 33.000 que el Gobierno central distribuyó entre las comunidades autónomas a cuentan de los gastos derivados de la pandemia mientras que a Cataluña se destinaron 520 más de los que les correspondería.