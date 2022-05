Los fans de Star Wars en Asturias celebran su día: "Que el 4 de mayo te acompañe"

Los seguidores de Star Wars en Asturias (y los de todo el mundo) celebran, este 4 de mayo, el día de la saga. La celebración debe su origen al parecido fonético -en inglés- entre la frase "may the force be with you" (que la fuerza te acompañe" y "may the Fourth be with you" (que el 4 de mayo te acompañe).

Por ello, la Orden 66 Asturias, que agrupa a unos sesenta fans de la saga, está de fiesta. La celebración, además, tiene tintes solidarios, con la entrega, caracterizados de los personajes de Star Wars, de alimentos infantiles en el Banco de Alimentos de Asturias: "Hemos entregado unos 300 botes de leche de fórmula para biberón", ha explicado, en COPE Gijón, Pilar Acebal, presidenta de la asociación.

Además, ha añadido que el proyecto solidario va creciendo: "Empezamos el año pasado porque, como no se podía reunir la gente por la pandemia, decidimos hacer algo solidario; porque somos muy fans de Star Wors, pero nos mueve, ta,bién, poder ayudar a los demás". En 2021, entregaron 174 botes. Este año, casi el doble.

Pero la celebración no se queda ahí: Orden 66 Asturias proyecta este 4 de mayo, en su local de Gijón, la película 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'. Fue la primera película de la saga en estrenarse, en mayo de 1977, hace 45 años.