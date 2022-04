Gijón recupera su Semana Santa

Gijón recupera la Semana Santa después de dos años de paréntesis por la pandemia. Así, este sábado, el historiador Agustín Guzmán Sancho, que ha escrito libros sobre las principales iglesias de la ciudad, pronunciará el pregón en la iglesia de San Pedro (20:00 horas): "Tengo muchas ganas y muchos nervios", ha asegurado, en una entrevista, en COPE.

Se da la casualidad de que Guzmán era el pregonero elegido para la Semana Santa de 2020. "La espera de ellos (las cofradías) es la mía... El reto es difícil porque se puede decir, si lo haces bien, que has tenido mucho tiempo para prepararlo. Y si lo haces mal, dirán que para qué tanto tiempo", bromea este historiador vinculado a San Pedro.

Ha estudiado la historia de San José, San Lorenzo y San Pedro: "Supone una mayor responsabilidad", asegura.

"El pregón no va exactamente sobre la iglesia, aunque a través de la historia de San Pedro, he ido conociendo situaciones de la vida religiosa en Gijón a través de los siglos. Y sobre eso irá el pregón, sobre la tradición religiosa en Gijón; una especie de recordatorio de que la Semana Santa es una tradición", explica el pregonero, que agradece "doblemente" su elección: "Por una parte, porque es un honor; y por la otra, porque me permite dar testimonio de mi fe".