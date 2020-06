Formación para ser voluntario social y de emergencia

La Asociación la Caracola Iniciativas Sociales, con sede en Covera, pondrá en marcha formación de voluntariado para facilitar la respuesta social y de apoyo emocional ante situaciones de crisis. Les ha impulsado el gran número de llamadas que recibieron durante los días más duros de la cuarentena por el COVID-19, llamadas de personas que estaban dispuestas a ayudar pero no sabían cómo hacerlo. Han estructurado esa formación en dos jornadas que tendrán lugar en locales municipales para poder tener un mayor aforo. Aunque es gratuita hace falta inscripción previa a través de su correo electrónico: lacaracola.iniciativas@gmail.com

Sobre ello hemos charlado en el MEDIODÍA COPE con Elena López, presidenta de la Asociación, que nos ha contado también que la desecalada aún está desarrollándose y que los efectos de la crisis del COVID-19 van a seguir notándose durante mucho tiempo por lo que, durante este mes, llevarán a cabo una recogida de alimentos no perecederos, productos básicos de higiene y también alimentos y pañales para bebés. Los días de recogida serán 15, 18, 22 y 25, de seis a ocho de la tarde, en su local de la C/ Asturias 11 en Las Vegas. Si alguien quiere donar pero no puede hacerlo en esos horarios, facilitan dos números de teléfono para solucionarlo: 618 37 96 48 y 686 12 99 99.

