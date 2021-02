Diagnosticado de coronavirus con apenas 5 días de vida en Avilés

Un bebé nacido en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés es el paciente más joven diagnosticado de coronavirus en Asturias. Dio positivo al igual que sus padres y los tres se recuperan en su domicilio sin necesidad de atención médica. Las autoridades sanitarias consideran que el contagio no se produjo en el hospital. Hemos charlado con José Ignacio Pérez Candás, presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, sobre los casos que se están viendo en las consultas. Nos dice que los más afectados hasta ahora han sido los menores de 6 años que no llevan mascarilla. También señala que en esta tercera ola se han visto afectados niños mayores de 6 años contagiados en los colegios. En todos los casos son asintomáticos o presentan síntomas muy leves, con procesos de tipo catarral que no conllevan fiebre alta, normalmente décimas. Lo que si se está notando en las consultas de los pediatras asturianos es la influencia de la denominada “cepa británica” ya que cuando un crio contrae la enfermedad y la lleva a casa toda la familia acaba contagiada. Sobre el caso del bebé contagiado con apenas 5 días de vida, Pérez Candás recuerda que la recuperación en estos casos es mucho más rápida y sencilla que la de un adulto. Recomienda a las madres que sigan dando el pecho, aunque tengan o hayan tenido la covid, porque están pasando a su bebé defensas y anticuerpos.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.