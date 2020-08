Vigilancia privada para el Carnaval de Luanco

El Carnaval de Verano es una de las citas tradicionales que llena Luanco cada año, en vísperas de La Asunción. Pero este no es un verano normal y desde el Ayuntamiento están preocupados por las aglomeraciones y el botellón entre los más jóvenes. El alcalde, Jorge Suárez, nos ha comentado en HERRERA en Cope como está la situación. Es una fiesta que nació de forma espontánea, nadie la convoca y por lo tanto no se puede desconvocar. Pero el regidor ha pedido por carta a los hosteleros que ni se disfracen ellos ni sus establecimientos. Los efectivos de la policía local son escasos por lo que contará con refuerzos de la policía de Castrillón y de la Guardia Civil aunque se está barajando también contratar seguridad privada. Lo que si advierte Jorge Suárez es que se vigilará de forma estricta el horario de cierre de los locales y el resto de las normas impuestas por el Principado para luchar contra el COVID-19. Señala el alcalde que “ no me vale la excusa de son jóvenes. Ahora las cosas son diferentes. Tendrán padres, abuelos, vecinos... a los que pueden contagiar y no tienen derecho a disponer de la salud de los demás”.

