Vecinos del occidente piden que no se cierre el autovac de Trevías

Los vecinos del occidente asturiano están molestos por el previsto cierre del autovac en al área de influencia del Centro de Salud de Trevías. Están recibiendo citaciones para la vacunación contra el coronavirus que les harán desplazarse a Luarca lo que, en muchos casos, supone más de una hora de viaje. Si además no tienen vehículo propio, la factura del taxi superaría con creces los 50 euros. Los dirigentes de las asociaciones vecinales creen que desde la gerencia del Área Sanitaria I se está discriminando al medio rural al no tener en cuenta la singularidad de un concejo como el de Valdés, que es el más grande del Noroccidente Asturiano. David Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de Gamones, nos ha contado en HERRERA EN Cope que se puede dar el caso de que, después de haberse desplazado a Luarca, les den la vuelta porque pueden tener contraindicaciones para ponerse la vacuna, algo que ahora evitan los médicos de Trevías al revisar los historiales de cada paciente. Los vecinos tienen claro que si algo funciona no hay por qué tocarlo.

El próximo jueves se celebrará el Consejo de Salud y ahí expondrán sus quejas y pedirán explicaciones a los responsables sanitarios. Ya han trasladado la situación al Ayuntamiento para que se tomen medidas de forma urgente.

