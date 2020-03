El SESPA sustituye medicamentos de forma ilegal

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Asturias (ACCU), y la Liga Reumatológica Asturiana (L.A.R.) denuncian que el SESPA está sustituyendo ilegalmente medicamentos, sin la intervención del médico ni el consentimiento del paciente. Aseguran que el pasado mes de diciembre el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), realizó una compra centralizada de medicación, por un procedimiento abierto de contratación, para los centros dependientes de este organismo y a partir de ese momento se modificó la prescripción de manera automática desde farmacia hospitalaria y cuando el paciente ha ido a recoger su medicamento, o cuando ha acudido al hospital de día para recibir su tratamiento, se le comunicaba que es el único tratamiento disponible.

Cristina Muñiz, secretaria de ACCU Asturias, nos ha contado en el MEDIODÍA COPE que la reducción de gastos en el tratamiento con biológicos en beneficio de la sostenibilidad de los recursos ya se venía haciendo desde hace varios años, con la perdida de patentes y la aparición en el mercado de los biosimilares a menor coste económico. Hasta ahora la terapia con un biológico o un biosimilar la pautaba el médico libremente, analizando de forma individualizada las circunstancias del paciente, e informándole previamente en consulta, algo que ha cambiado radicalmente desde que se realiza la compra centralizada. Cristina recuerda que se trata de enfermos crónicos cuya calidad de vida ha mejorado con la llegada de los tratamientos biológicos, no sin efectos secundarios y riesgos que requieren un estricto control por parte del facultativo. Cambios masivos de medicamentos para conseguir una reducción de costes no se puede obtener a costa de pérdida de calidad o eficacia del tratamiento, de riesgos para la salud, o de vulneración de derechos como el consentimiento informado. El paciente tiene derecho a decidir si cambiar o no de medicamento.