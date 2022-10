Hoy comemos el Menú del Desarme en... El Fartuquín

COPE Asturias celebra, este año, el Desarme de Oviedo, comiendo cada día el menú tradicional estos días en la capital asturiana: garbanzos con bacalao y espinacas, callos caseros y arroz con leche. Lo hacemos en diferentes restaurantes de la ciudad, para conocer las curiosidades, los detalles y los secretos de estas jornadas con quienes mejor las conocen: los cocineros y hosteleros ovetenses.

Este viernes, estamos en El Fartuquín, en la calle Carpio de Oviedo, para hablar con su cocinera: Mari Fernández, a la que pillamos "manos a la obra", preparando el Menú del Desarme. Para Mari, es fundamental la elección de los ingredientes.

"Esto va a gustos, pero a mí no me gusta el garbanzo gordo y lechoso, porque hay que apreciar la espinaca y el bacalao", explica. Añade, además, que "la espinaca tiene que ser natural, fresca y el bacalao... Me gusta desalarlo y trabajarlo yo". Mari insiste en que "todo va al gusto, pero en mi casa se hace todo muy natural y muy casero... Que de eso se trata".

Una vez hemos comido los garbanzos y los callos, vamos con el postre: "El arroz con leche lleva mucho tiempo hacerlo, dando vueltas y con cariño". El Fartuquín lo ofrece, además, sin lactosa: "Somos el restaurante número 1 sin gluten, así que preparamos también el postre sin lactosa. Cualquier intolerante a la lactosa o al gluten puede sentarse en la mesa con quien no lo sea y disfrutar del Menú del Desarme, que no va a notar diferencia", asegura.