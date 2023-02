La creadora de la hamburguesa "madurita" de Gijón: "Yo soy mujer y no me ofende"

Nunca una hamburguesa ha dado tanto que hablar. La decisión del Ayuntamiento de Gijón de retirar, de los autobuses urbanos, el anuncio de un establecimiento hostelero con el lema “nos gustan maduritas” puede acabar en los tribunales. La propietaria del negocio, Doce más Uno, que compite en el Campeonato de España de Hamburguesas, denuncia que han retirado su publicidad sin pre-aviso y que la única alternativa que le dan es: o cambiar el lema o rescindir el contrato, que se prolongaba hasta el año que viene.

"Un día, deciden arrancar el cartel y retirar la publicidad sin decirnos nada. Y esto es un ultimátum", explica Liliana Sánchez en Herrera en COPE Asturias. "No estamos ofendiendo a nadie y no vamos queremos cambiar la publicidad porque es nuestra campaña", defiende la propietaria del negocio, que niega connotación sexista en el anuncio: "Yo soy mujer, soy la propietaria del local, he ideado la campaña junto a nuestra empresa de marketing, que la dirige una mujer, y ninguna de las dos nos hemos sentido ofendidas en ningún momento".