El Arzobispo de Oviedo, en COPE: "Están intentando expulsar la asignatura de religión de la escuela"

El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ha estado este viernes, en COPE Asturias, para enviar su mensaje navideña a los oyentes. Don Jesús pasará la Nochebuena, como era habitual hasta la pandemia, en la cárcel de Asturias y en la Cocina Económica de Oviedo.

"En el centro penitenciario, tengo un encuentro con personas que necesitan la comprensión, sin que se edulcoren sus fechorías. Algunos han hecho cosas terribles, pero siempre hay un día después para que, en la medida en que se pueda, se den segundas oportunidades. Oficiaré, además, dos misas", ha explicado el Arzobispo.

Después, por la noche, servirá la cena en la Cocina Económica de Oviedo: "Acompaño a los que peor lo pasan y estaré con mi hábito franciscano y el mandil que me den las hermanas". Don Jesús muestra su preocupación porque "empezamos a ver a familias o personas que no son las habituales. Recuerdo a una familia de cinco miembros que, cuando les servía la cena, el padre y la madre comenzaron a llorar porque decían que nunca pensaban que, para cenar en una noche tan especial, tuvieran que acudir a un comedor social". Monseñor advierte de que, "aunque algunos políticos, de forma interesada, dicen que la recesión no es para tanto, cada vez hay más familias en esta situación".

Muchas de ellas llaman a Cáritas para salir adelante porque "la gente que peor lo pasa sabe a qué puerta pueden llamar y en qué puertas es inútil hacerlo", asegura Sanz Montes, para añadir que "tocan a la aldaba y detrás siempre hay alguien que te mira, te acoge y se interesa, sin preguntarte qué credo procesas, a qué partido votas o de qué equipo eres seguidor. Simplemente, por el amor a Jesucristo, comparto contigo lo que tengo".

Asignatura de religión

La asignatura de religión "es una asignatura pendiente", dice Monseñor, que lamenta que "la asignatura quiere ser expulsada de la escuela como un ingrediente más de la gran censura que sufrimos los cristianos en occidente por parte de un laicismo devorador que, además, es empobrecedor y cercena el derecho de los padres".

Para el Arzobispo, "es una injerencia abusiva por parte del Estado y las adminsitraciones que tienen transferidas las competencias. Lo lamento porque es una asignatura penalizada, a la que no se ofrece alternativa: es religión católica o nada".