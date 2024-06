Un programa pionero acerca la discapacidad a un instituto de Gijón: "Nos han dado lecciones"

El programa se llama "Rompiendo barreras" y las mayores barreras que se han roto han sido las mentales, las de los mas de 200 alumnos del Instituto de Educación Secundaria de La Laboral que han participado en esta actividad que les ha llevado a convivir durante cuatro meses con residentes del Centro de Apoyo a la Integración de Cabueñes, en Gijón. El programa "Rompiendo barreras" se ha desarrollado como una asignatura más del área de Educación Física y tendrá su calificación curricular. Pero más allá de la calificación, la nota, que se lleven los alumnos a final del curso, lo que se llevan es un cambio de mentalidad. Otra forma de ver una realidad que no conocían, que incluso rechazaban, y que ahora ya aprecian en toda su dimensión, tras haber charlado, reído, trabajado y jugado con unos 35 o 40 residentes del CAI (Centro de Apoyo a la Integración), con diferentes grados de discapacidad.

Cuatro meses muy bien aprovechados

Los alumnos del Instituto de la Laboral han participado desde el mes de febrero en este programa "Rompiendo Barreras". Tres días a la semana, en las clases de Educación Física, han convivido los alumnos del centro educativo de 1º de bachillerato y algo más de treinta residentes del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Cabueñes. Los bachilleres han colaborado en el aprendizaje de algunos deportes que no conocía los residentes del CAI e incluso han llegado a jugar juntos. Más allá del aprendizaje de una técnica o de un gesto técnico, lo que se ha conseguido es un aprendizaje de convivencia que resume Diego, uno de los alumnos del IES Laboral, en una frase que resume cómo ha sido la experiencia: "Pues la verdad que me ha gustado mucho. Quieras que no es una experiencia innovadora que refuerza la empatía. Y te das cuenta de que son personas que se merecen la atención y el respeto de todos los que no convivimos habitualmente con ellos. Y muchas veces, ellos nos han dado lecciones a nosotros".

Una experiencia que se ampliará y repetirá

Ha sido tal el éxito del programa "Rompiendo barreras" y la experiencia formativa para los alumnos del IES Laboral que desde la dirección general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores que gestiona Enrique Rodríguez Nuño se ha garantizado que para el curso 2024/25 serán más centros educativos de Asturias los que disfruten la experiencia de convivencia y aprendizaje entre alumnos de 1º de bachillerato y residentes de CAIS (Centros de Apoyo a la Integración) de los diferentes concejos del Principado.