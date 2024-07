El Tsunami Xixón calienta motores con una gran sorpresa preparada: "¡Que vengan, por favor!"

Cuenta atrás para la celebración del festival Tsunami, que vuelve a convertir a Gijón en la capital del rock y el punk rock con tres días de conciertos en el parque de los Hermanos Castro: 19, 20 y 21 de julio, con la mítica banda Scorpions bajando el telón. Antes, un cartel con Bad Religion, Descendents o Royal Blood. "Más la letra pequeña", asegura, en COPE, el director del Tsunami Xixón, Ramón Noguera.

"El festival es una de las citas musicales, de ocio y culturales de Gijón", explica Noguera, que presume de cartel: "Yo tengo cariño a todas las ediciones porque, además, nació con éxito; pero este es el cartel más completo que hemos tenido hasta ahora y el que más trabajo nos ha llevado".

Entradas y abonos aún disponibles

"Somos David contra Goliat", metaforiza Noguera, que explica que "la escena de contratación internacional está muy muy complicada y Tsunami compite contra gigantes con el trabajo y la imaginación como armas".









Aún quedan entradas y abonos que se pueden comprar en la página web del Tsunami Xixón.

La sorpresa en los conciertos del skate park

Noguera destaca, además, los conciertos del skate park, el 20 de julio. "Una de las actividades que más me gustan, con muchas sorpresas", explica. Por primera vez desde el comienzo del festival, "actúa un grupo internacional".

Noguera advierte de que "no vamos a desvelar el nombre hasta el viernes previo a la actividad, pero invito a toda la ciudad, amante del rock, punk rock, skate o no, a que venga" porque "es un momento muy especial que no se da en ningún otro festival". Por eso, el director pide "que vayan, por favor, que nos reconforta ver que la gente disfruta".