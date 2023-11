Gijón, contra la pirólisis: vecinos y políticos se oponen a una planta que sí aprueba el Principado

La empresa PRECO, dedicada a la gestión de residuos plásticos y petroquímicos, quiere instalar una planta para el reciclaje de plásticos en el puerto de El Musel (Gijón), por el método de la pirólisis. Desde el año 2021 está desarrollando los trámites previos y administrativos para poder ubicar en zona portuaria una incineradora de plásticos por la que van a pasar más de 200.000 toneladas de productos al año. El Gobierno del Principado le ha pedido a la empresa que aumente la información sobre sus intenciones y la capacidad de sus instalaciones para poder tramitar los permisos ambientales y poder otorgarle la licencia de instalación en el puerto gijonés. Desde la Consejería de Medio Ambiente del Principado se ha iniciado el trámite para otorgar el permiso medioambiental. Actualmente, está en fase de alegaciones.

RECHAZO VECINAL Y POLÍTICO

Los vecinos de la Zona Oeste de Gijón y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón han mostrado su total rechazo a una planta que tiene un alto poder contaminante por la quema de residuos y la emisión de partículas PM10 al aire , a través de la chimenea de la planta de reciclaje. Poco a poco se van conociendo detalles de la estructura de la planta de reciclaje por el método de pirólisis. S e rán 10 las chimeneas que emitan sustancias a la atmosfera , con lo que se da la razón a los vecinos, que desde hace ya un año han desarrollado diferentes movilizaciones para evitar la instalación de la planta. el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, Manuel Cañete, considera que es un peligro para la salud de los vecinos y que " este tipo de plantas se han tenido que desmantelar de otras zonas de España por su alto poder contaminante y su escasa rentabilidad ". Una rentabilidad que solo existe si está acompañada de subvenciones de los gobiernos de las regiones en las que se instala. La denuncia vecinal va contra el Gobierno del Principado de Asturias, que es quien tiene la última palabra para otorgar el permiso ambiental y la autorización definitiva para su instalación en suelo portuario

GOBIERNO BIPARTITO DE FORO Y PP

El gobierno municipal ha mostrado también su rechazo, a través de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y su portavoz, Jesús Martínez Salvador, quien ha dicho que " haremos todo lo posible para que la planta no sea una realidad en el puerto de Gijón". En una reflexión posterior, Martínez Salvador, ha recordado lo que prometió en su día la empresa Preco. "Siempre se dijo que no iba a conllevar ninguna emisión contaminante y ahora nos enteramos de que va a tener 10 chimeneas, que no van a expulsar colonia, precisamente", ironizó el portavoz del gobierno municipal.

LA POSICIÓN DEL PARTIDO POPULAR

El gobierno del Ayuntamiento de Gijón es bipartito, con presencia de concejales de Foro y del Partido Popular. El socio de gobierno de Foro, en un principio mostró la idea de guardar cautela, hasta no conocer más detalles del proyecto de Preco. Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y edil popular, ha confirmado la línea de pensamiento prudente, hasta conocer la totalidad del proyecto. Pero Pintueles admite ahora que "si en contra de lo que venía manifestando la empresa Preco, que aseguró que se trataría de una tecnología limpia, nos encontramos con quema e incineración y, por tanto, un incremento de los inaceptables niveles de contaminación que ya soporta la zona Oeste de Gijón, no dudaremos en rechazar, siempre con base a la legalidad medioambiental, la instalación de esta planta en el Musel", afirmó Rodrigo Pintueles.

PRECO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

La empresa Preco se oferta a sus clientes como un aliado estratégico en la gestión de los residuos plásticos y de productos del sector petroquímico. En su página web se presenta como una empresa del sector de economía circular que ofrece una solución integral a uno de los mayores problemas de contaminación en el mundo. Aseguran que transforman los residuos plásticos en materia prima secundaria. Anuncian que su aportación al medioambiente se concreta en introducir el plástico en un proceso de economía circular. A través de una tecnología propia de "residuo cero", afirman que evitan su acumulación, enterramiento, incineración y vertido.





El plazo para presentar alegaciones al proyecto de la planta incineradora de plásticos en el puerto de El Musel de Gijón finaliza el 30 de abril de 2024