Después de dos años de lucha, al profesor Yván Pozuelo Andrés, el tiempo y la justicia le están dando la razón. Hasta tal punto que de aquella sanción que la Consejería de Educación le impuso en el año 2021, que conllevaba ocho meses de suspensión de empleo y sueldo, lo que equivalía a unos 30.000 euros, la última sentencia, la reduce a dos meses.

Recurrir hasta el final

Yván no ha estado de acuerdo con la sanción desde el principio y dice que va a recurrir hasta que le anulen la totalidad del expediente sancionador. "Sí, yo quiero ganar. Yo soy inocente totalmente. Yo me dedico a trabajar por proyectos, a evaluar por competencias. Pero decir que me niego a evaluar, eso es mentira. Yo, me niego a devaluar. Yo me niego a seguir su concepto de evaluación", dice el profesor sancionado, refiriéndose al argumento que planteaba la Consejería de Educación, en el inicio del litigio educativo-judicial. Ahora queda la vía del Tribunal Superior de Justicia, y es ahí, donde quiere que le den la razón hasta el final. Que le anulen la sanción y le reintegren todos sus derechos y su respetabilidad académica.

Ya cumplió tres meses de sanción

Hay una paradoja, y es que ya cumplió una parte de la sanción de tres meses, hasta que pudo suspender la causa. Por eso Yván Pozuelo dice que con la última sentencia ya le deben un mes. "No sé como lo van a hacer, pero yo quiero que me reintegren todo lo que me han quitado: desde la dignidad profesional, hasta los meses de sanción que ya me han impuesto. Si ahora hay una sentencia que me rebaja la sanción de seis a dos meses, y ya he cumplido tres, empiezan a deberme un mes", advierte Yván.

La última sentencia a su favor

El profesor afirma que está contento por la última sentencia, pero matiza algunos aspectos de los argumentos judiciales con los que no acaba de estar muy de acuerdo. "La sentencia fundamenta muy bien el hecho de que se hayan anulado tres cargos. Y el cargo que queda es el cargo de la metodología educativa. Creo que la sentencia falla un poco en los conocimientos que su señorçia tiene sobre la libertad de cátedra que tenemos los profesores para poder ejercer nuestra profesión", expone Yván Pozuelo.