El motivo de la empresa que amplía el hospital de Cabueñes para un nuevo retraso: cuatro meses más

Las obras de ampliación del hospital de Cabueñes suman una nueva demora. Cuatro meses más que el Gobierno de Asturias ha concedido a la empresa adjudicataria (la UTE formada por FCC y Los Álamos) debido a "demoras en permisos municipales para la tala y/o trasplante de árboles", un motivo "no imputable al contratista", según ha desvelado la Sindicatura de Cuentas del Principado.

De este modo, la primera fase de la ampliación no estará concluida hasta mayo de 2025, tras comenzar en septiembre de 2022. El retraso y el motivo de su autorización ha sido objeto de debate, este martes, en el parlamento asturiano. La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, ha asegurado que "como excusa, me parece bastante endeble teniendo en cuenta que hablamos de árboles centenarios que no han aparecido de repente, por lo que su presencia debería haber estado prevista".

Hospital de Cabueñes, en Gijón.EFE/ J.L.Cereijido



Cronología de una obra con retrasos

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha reconocido que, "con Cabueñes, hay una historia, una trayectoria y ciertas visicitudes", pero ha asegurado que están haciendo un seguimiento a la empresa "y fruto de ello, se le ha abierto un expediente de penalidades".

La primera licitación del proyecto, con un presupuesto de 45 millones de euros, quedó desierta debido a las raquíticas estimaciones que hizo el Gobierno de Asturias. El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, consideró que aquel proceso había sido "un error y un desastre" y se actualizó acorde al incremento de precios de las materias primas.

Hospital de Cabueñes, en Gijón.EUROPA PRESS



Las obras se adjudicaron a la UTE formada por FCC y Los Álamos por 79 millones de euros; tras siete años de retrasos en el proyecto.

La firma para su redacción se produjo en febrero de 2017, las obras tendrían que haber empezado en 2018 y la primera fase tendría que haber quedado concluida en 2020 y entrar en funcionamiento en 2021.

Para entonces, no se había colocado ni la primera piedra. Fue en agosto de 2022, cuando Ayuntamiento de Gijón, Principado y Gobierno de España -todos, entonces, bajo signo socialista- anunciaron el inicio de las obras que arrancaron, finalmente, en septiembre de 2023.