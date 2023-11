La vivienda en propiedad: un sueño lejano para muchos jóvenes en Asturias

La cumbre informal de ministros de Vivienda de la Unión Europea que se celebra en Gijón tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda de las personas. El lema habla del acceso a una vivienda digna y sostenible. El derecho a tener una vivienda para poder desarrollarse como personas. Se está hablando de sostenibilidad energética y se han aprobado ayudas por 4.000 millones de euros para crear un Fondo para préstamos a promociones de viviendas en alquiler. Pero en España, la tradición histórica es tener una vivienda en propiedad, algo que en Europa no es tan habitual. Y en Asturias hemos encontrado dos casos de personas que pese a llevar 5 y 10 años trabajando, respectivamente, no ven posible, a corto plazo, poder acceder a una vivienda en propiedad.

NO PUEDEN COMPRAR VIVIENDA

Es el caso de Laura, que tiene 33 años, y de Juan Pablo, que tiene 31. Los dos tiene trabajo, pero la suma de gastos mensuales, no les da para poder ahorrar una cantidad tan importante como para poder cubrir la cuota de entrada a una promoción de pisos.

Laura tiene un negocio y para crearlo ya ha pedido un préstamo. Por lo que sabe muy bien el nivel de ascenso que están teniendo los tipos de interés. "Es muy difícil, las cuotas de entrada están muy altas y si además eres tú solo y no vives en pareja, es muy, muy difícil".

EL EURIBOR NO DEJA DE SUBIR

Juan Pablo es un joven de 31 años que tiene trabajo y que vive en alquiler desde hace cinco años. Le gustaría tener una vivienda en propiedad, pero ahora mismo, las cuentas no salen. "Tengo un nivel de ingresos, y una situación personal que de momento no me permite acceder a comprar un piso", lamenta Juan Pablo. Ha estado mirando y echando cuentas, pero después de todo, no lo ve factible: "Las hipotecas suben y los tipos de interés, y los precios base de las viviendas. La mayor complejidad es lograr una cantidad para pagar la entrada del piso. De momento, lo veo imposible".

EN ESPAÑA ES UNA TRADICIÓN

Son dos trabajadores que viven en Gijón y están alquilados. Les gustaría tener un piso, pero por muchas acciones políticas que se planteen desde foros como la Cumbre Ministerial de Gijón y por muchas declaraciones bien interesadas que se aprueben, la realidad les impide poder acceder a un sueño que es tradición en España: tener una vivienda en propiedad.