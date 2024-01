Los comerciantes de Gijón, muy preocupados por la última oleada de robos

Gijón lleva sufriendo en las últimas semanas una "oleada" de robos en diferentes comercios de la ciudad. Desde un "alcantarillazo" en la calle Palacio Valdés hasta el último robo en una hamburguesería de la calle Santa Elena, en pleno centro de Gijón. A estos asaltos, con fuerza, se unen dos robos en comercios de la Avenida Constitución y otros dos, en establecimientos de la calle Magnus Blikstad. Desde hace un mes en Gijón se están realizando una serie de robos que la policía está investigando por si pueden tener conexión entre sí.

Varios comercios de la calle Palacio Valdés

En la calle Palacio Valdés, conocida popularmente como "La Acerona" se han registrado en una semana dos robos. Concretamente, el pasado 21 de diciembre, los ladrones se llevaban un botín importante de la joyería "Oro ya". De momento no se ha calculado el importe de lo robado, peor por lo que nos ha podido confirmar una trabajadora, "se han llevado dinero y joyas, pero no podemos concretar la totalidad del robo".

A los cinco días del robo en "Oro ya", el objetivo de los ladrones se trasladó a menos de 200 metros, en la Joyería "La Pongueta". Allí, fue tan escandaloso el "modus operandi" que los clientes de un karaoke, salieron a reprochar a los ladrones que estuviesen golpeando el cristal y la puerta con una alcantarilla. Los ladrones huyeron a pie, y por fortuna no pudieron fracturar la luna. Su propietario, Luis, confirmaba a COPE Gijón que no se habían llevado nada, pero sí habían causado graves destrozos. "Al final no pudieron entrar porque tenemos unos cristales a prueba de bala, pero hemos tenido que cambiar la luna y la puerta, que estaba muy deteriorada", reconoce el propietario. Pide que la Policía tome cartas en el asunto y que consigan dar con los ladrones.

Piden más presencia policial

Una trabajadora de otro comercio de la calle Palacio Valdés reconoce que tienen miedo y pide a la Policía que aumenten su presencia en la zona. Su tienda está situada entre los dos locales que fueron robados. Dice que no es normal, la violencia que emplearon y la facilidad que tuvieron para hacer los robos. "No es normal que estén pegando 35 golpes a un cristal y que los vecinos no hayan avisado y que la Policía no haya podido intervenir, ni dar con los autores", afirma enfadada y preocuoada, la trabajadora de un comercio de "La Acerona".