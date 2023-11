Gijón quiere acabar con el 'síndrome del quemado': así "cuidará al que cuida"

En cualquier casa, en cualquier familia, tarde o temprano, aparece el caso de un padre, un abuelo, una madre, que por la suma de años, pierde sus capacidades motrices y neuronales, hasta llegar a una situación de "dependencia". Hay que cuidarlos, acompañarlos, alimentarlos, asearlos, y si no tienes la ayuda de un profesional o plaza en una residencia, la tarea queda en manos del círculo familiar. En la mayoría de los casos, suele ser la hija o la hermana, la que realiza esas tareas para lograr que su día a día, sea normal. Desde asearlas, levantarlas de la cama, alimentarlas, y estar la mayor parte del día, asistiendo a diálogos muy repetitivos, en los que se hace muy difícil una comunicación normal. Ese cuidador "no profesional" está asumiendo unas funciones para las que no está preparado y acaba "quemado" . Por ello, en el barrio de El Coto, en una acción que parte de la Fundación de Servicios Sociales y el Centro de Salud, se quieren crear unos talleres para formar a esas personas y ayudarlas a superar una situación que en muchos casos acaba en el síndrome del "cuidador quemado".

AVILÉS FUE LA PIONERA EN 2017

La creación de estos talleres para que las personas cuenten sus historias de acompañamiento y cuidado familiar se hizo por primera vez en Asturias, en el año 2017. La fundación de Servicios Sociales organizó en el barrio de La Carriona una serie de talleres para que once mujeres encontraran una válvula de escape, un apoyo a su situación y pudieron aprender unas nociones básicas de autocuidados y asistencia sanitaria al enfermo. En el caso de Avilés, los talleres se impartieron durante ocho sesiones semanales, con dos horas de duración, cada una. Desde el barrio de La Carriona, la experiencia se trasladó al de Villalegre con unos efectos muy positivos para todas las personas que realizaron los talleres

EXTENDER LA INICIATIVA A OTROS BARRIOS

En Gijón, el proyecto "Cuidando a quien te cuida" arrancará en el barrio de El Coto con 22 personas participando en los talleres formativos. El Centro de Salud ha colaborado junto al el Centro Social Municipal para localizar a las personas que están cuidando de un familiar y no tienen la categoría formativa de "cuidador". El objetivo es que la iniciativa se extienda desde el barrio de El Coto a otras zonas de Gijón.

TRABAJO EN RED SOCIOSANITARIA