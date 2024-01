Contra viento, frío y marea: Elena se baña a las ocho de la mañana en la Playa de San Lorenzo

A las ocho de la mañana había cuatro grados en la bahía de San Lorenzo y Elena no faltó a su cita diaria con el mar Cantábrico. En la escalera 2 de la Playa de San Lorenzo y junto a otras amigas y amigos, ya es tradición que muchos "playos" (gentilicio de los vecinos de Cimadevilla) y gijoneses, se bañen a las ocho de la mañana para empezar así, mejor el día. Es una forma de disfrutar del mar, a primera hora, que te deja un agradable efecto en el cuerpo para todo el día. El agua estaba a 11º y pudieron disfrutar de un precioso amanecer desde una localización muy especial.

Ayuda a quitar catarros o a no tenerlos

En Gijón, dicen que un baño en el invierno te ayuda a no tener catarros en la estación más fría del año. Elena lo hace por placer, y si además recibe otro efecto terapéutico, pues bienvenido sea. "Sales como nueva. Lo de los catarros es una leyenda. Ahora hay gente que se baña y tiene gripe, pero a mí me viene bien para todo. Para no tener catarros y hasta para quitar la lumbalgia" asegura Elena, que llega a afirmar que hasta le quitó una sordera que padecía hace unos meses.

Los balnearios del mar Cantábrico

Está claro que el efecto de las aguas del Cantábrico sigue siendo terapéutico. Ya hace muchos años que se habló de la importancia de los "baños de ola" y surgieron los balnearios de San Sebastián, Santander y Gijón. Había uno en la playa de San Lorenzo que se llamaba "Las Carolinas" y sus cimientos quedan a la vista, cuando las mareas se llevan la arena que se acumula frente al muro de las escaleras cuatro y cinco del Paseo de San Lorenzo.

Mejor en invierno que en verano

Elena prefiere bañarse en invierno a hacerlo en verano. Dice que la reacción del cuerpo es mayor y que eso tiene sus efectos positivos sobre el organismo. "Yo encuentro que es mucho más saludable el baño de invierno. Te levanta mucho más. Es como una inyección de adrenalina el efecto del agua fría en invierno. En verano no se nota tanto", aclara Elena, quien asegura que continuará con la tradición todos los días de este mes de enero, por muchos temporales, "Danas", y otros efectos climatológicos adversos, se planteen en el primer mes del año.