Colas en Gijón en la primera jornada de vacunación sin cita previa contra la gripe y el COVID

Los ciudadanos de Gijón han respondido en la primera jornada de la campaña de vacunación sin cita previa contra la gripe y el COVID, mientras dura la circulación de virus respiratorios en Asturias. Directamente, sin pedir cita en tu centro de salud, puedes ponerte las dos vacunas: contra la gripe A y el COVID en el ambulatorio de El Natahoyo. El punto de vacunación está instalado en la calle Ramón Menéndez Pidal, en la parte de atrás del centro de salud, para evitar que se mezclen circuitos de atención sanitaria.

Vacunación por diferentes motivos

Unas 250 personas han pasado, este lunes, por el ambulatorio; y más de 30 hacían ya cola, a la puerta del centro de salud, antes del mediodía, hora fijada para el inicio de la campaña. Los motivos para justificar su presencia en la cola han sido varios. José seguía las órdenes de su médico. "Me lo ha mandado y yo he aprovechado que hoy se habría la posibilidad de vacunarme, sin cita previa, y aproveché hoy para ponerme las dos: gripe y COVID", ha explicado en COPE.

En la cola, también estaban Patricia y Nacho. En el caso de Patricia, su trabajo le obliga a tener una protección inmunológica, y ha aprovechado la jornada para ponerse las vacunas. "Yo trabajo en una clínica dental, y por mi trabajo se hace necesario estar vacunados. Aprovecho para ponerme las dos y estar más segura y más sana", afirma Patricia que, de paso, ha hecho un llamamiento al uso de mascarilla en los centros sanitarios, de todo tipo, incluidas las clínicas dentales. Junto a ella estaba Nacho, quien ha acudido a El Natahoyo porque no había conseguido cita cuando se abrió el periodo de vacunación y ha aprovechado la primera jornada para estar perfectamente inmunizado.

María celebra que se pudiese vacunar, sin cita previa, porque antes no pudo hacerlo. "Yo vine a vacunarme hoy porque cuando quería vacunarme, todavía no estaba abierta la opción para inmunizarse para los menores de 60 años... Y la de la gripe, se me olvidó. Por eso aprovecho y me pongo las dos el mismo día y además, sin cita previa. Está perfecto", comenta María.

Dos semanas de vacunación "abierta"

El Servicio de Salud del Principado, SESPA, ha habilitado dos semanas de vacunación sin cita previa, hasta confirmar que se reduce la circulación de virus respiratorios en Asturias. Los horarios de vacunación "sin cita previa" son: de 12:00 horas a 14:30 horas. De lunes a viernes, en el centro de salud de El Natahoyo, entrando por la puerta de acceso por la calle Ramón Menéndez Pidal.