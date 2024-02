El Ayuntamiento de Gijón y Protección Civil tributan un sentido homenaje a Inés Sánchez

Costaba pronunciar las palabras que recordaban la figura de Inés Sánchez, la joven voluntaria de Protección Civil de Gijón, de la eterna sonrisa que perdía la vida el pasado 3 de enero en un accidente de tráfico en la carretera CL-623 de León, a la altura de la localidad de Sariegos. Valentín Cuesta, coordinador jefe de Protección Civil en Gijón, no podía acabar su discurso porque las lágrimas quebraban su voz cuando recordaba a Inés. "Nos ha dejado un vacío muy grande en la agrupación. Su presencia era siempre digna de vitalidad, de risa, de encanto. Así que por su espíritu de compañerismo...", y se quebró la voz de Valentín, quien pedía perdón por no poder acabar de leer el pequeño texto de recuerdo que había preparado

Sus padres, su hermana y su abuela, arropados en el acto

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, había prometido a la familia que el acto iba a ser breve porque el dolor todavía está muy presente y porque su madre Pilar, su padre José Manuel, su hermana Sara y su abuela, siguen sufriendo mucho cada vez que se pronuncia el nombre de Inés. El homenaje se había programado en los primeros días de febrero porque muchos voluntarios de Protección Civil no pudieron acompañar a la familia, en su día, el 5 de enero, en el Tanatorio y el funeral, debido a diferentes compromisos laborales y familiares. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón se llenó de familiares, amigos y personas que habían disfrutado de la sonrisa de Inés, de su buen hacer en Protección Civil y en sus actos de voluntariado. A los 23 años, en una carretera de León, se segó la vida de una joven que quería ayudar, que quería vivir. Un trágico accidente que está siendo investigado, acabó con las ilusiones de Inés Sánchez, una joven que será recordaba para siempre en Gijón





Los padres y la hermana de Inés Sánchez recibieron los abrazos de sus compañeros de Protección CivilFoto: COPE Gijón





Accidente investigado

En el acto de homenaje, celebrado en el Ayuntamiento de Gijón, los padres de Inés no quisieron intervenir. Cedieron la representación verbal a Gemma Rodríguez, que es la abogada que está llevando el caso del accidente mortal en los Juzgados de León. En el atestado practicado por la Guardia Civil no se pudo adjuntar una prueba de alcoholemia y drogas al conductor del otro vehículo, que sí se le hizo en el Hospital de León. Los datos arrojan unos valores positivos en consumo de alcohol y drogas, y formarán parte de las pruebas que se aporten a la causa judicial que se va a plantear en los Juzgados de León. La familia ya expresó en su día que iban a tratar de aclarar todo lo que había sucedido aquel 3 de enero en la CL-623 y que lucharían porque cayese todo el peso de la Justicia sobre el conductor implicado, si se demostraba que su estado de embriaguez había sido determinante para no evitar la colisión contra el coche en el que viajaba Inés Sánchez, en un tramo recto de carretera. La abogada de la familia, Gemma Rodríguez, pidió durante el acto de homenaje que "la persona que provocó este accidente pague por ello" porque era lo que le había pedido la familia.