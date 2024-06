La situación de la iglesia de San Juan Evangelista, en la parroquia de Fano, en Gijón, es crítica. El párroco, Fernando Velado, comunica a los feligreses, en la misa de este sábado por la tarde, la decisión que ha tomado: cerrar el templo a las celebraciones "hasta nuevo aviso" por la aparición de grietas y humedades.

Ha llegado a esa conclusión tras reunirse con al aparejador de la Diócesis, que ha realizado un estudio de la situación: "El peligro no lo analizo yo", ha contado, en COPE, Fernando Velado. Tras pasar por el centro un arquitecto, un geólogo y una restauradora, "todos me dijeron lo mismo: 'Fernando, vete pensando en aplazar las celebraciones con gente dentro del templo hasta nuevo aviso".

Esto también es #Gijón#Xixón. Paseando por la parroquia de Fano, encontramos la portada románica de su iglesia de San Xuan, que data del s. XIII. #XixónEnTolesOcasiones#XixónRural#AlgoMásQueCiudadpic.twitter.com/q6Lch4D558 — Visita Gijón/Xixón (@GijonTurismo) December 16, 2020





El párroco no quiere valorar los informes ("no soy experto", razona), pero a la vista de las grietas en la iglesia, reconoce que "tengo miedo de que pueda pasar algo". Le preocupan, sobre todo, las goteras que han generado humedades en las cargas de la bovedilla.

¿Adónde se trasladan las misas?

Las grietas, por su parte, han afectado a la puerta de la sacristía, que "abría hacia adentro, pero hay varias rajas que bajan por el presbiterio y el arco del altar hacia esquina, y las han desencajado"; así que la puerta está suelta.

"Yo no entiendo de estas cuestiones, puede pasar algo o no pasar nada, pero tengo confianza en los técnicos y ellos me han dicho que no ponga en riesgo a la gente porque ocurre algo y, después, es peor lamentarlo", incide.

Ahora toca decidir dónde se van a celebrar las misas de San Juan. "No sé si en la parroquia de Fano habrá algún local donde podamos hacerlo", reflexiona. En cualquier caso, "cualquier celebración, y me refiero a los funerales, tendrán que ser en otro sitio: bien en la Parroquia de Vega, que parece la mejor, o en el cementerio adosado al templo parroquial".

La iglesia de San Juan Evangelista es de origen románico y se remonta al siglo XIII, aunque fue destruida en 1936 y reconstruida tras la Guerra Civil.