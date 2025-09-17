Viti y las claves para que el Real Oviedo se asiente en Primera División: "Al Oviedo le falta un goleador, pero lo primordial es encajar poco"

Elche CF y Real Oviedo juegan este domingo (18:30 horas) un partido que no se juega en Primera División desde 1988. Por aquel entonces, el Oviedo acababa de ascender y venció en el Martínez Valero por 0-1 con un gol de Toni Gorriarán. A final de temporada, el Elche descendió como colista y el Oviedo salvó la categoría.

Aquel encuentro en el Martínez Valero supuso el primer partido de Viti en Primera División. El mítico portero del Oviedo fue suplente de Sabino en el inicio de esa temporada 1988/89 y recordó en Deportes COPE Asturias aquel partido en Elche. “Me acuerdo de pocos, pero de ese me acuerdo porque fue mi primer partido en Primera División. Ahí empezó mi historia en Primera como titular con el Oviedo. Mi bautizo fue en Elche”.

Viti percibe diferencias entre aquel Oviedo de Miera y este de Paunovic en lo que tiene que ver con la adaptación ala categoría. “Ese año fue diferente a este. Teníamos un equipo más hecho, más consolidado. Éramos jugadores de la cantera que veníamos jugando juntos y teníamos camino andado. Este año se subió sin ser muy superior a los demás y el año que subimos nosotros fuimos más superiores a nuestros rivales que el Oviedo el año pasado. Con dos o tres fichajes nos salvamos con bastante solvencia”

El mítico portero oviedista pide calma y es optimista con el futuro. “El Oviedo ha tenido que cambiar a muchos jugadores y muchos no han hecho pretemporada. Están en proceso de adaptarse entre ellos y hay que darles margen de confianza”.

Reconoce que el rendimiento del equipo azul en estas primeras jornadas es lo que se esperaba. “Más o menos lo esperado. No se pueden pedir milagros en estas primeras jornadas. Los equipos pequeños en Primera tienen que tener una máxima que es encajar poco. Si encajas poco tienes mucho ganado porque no vas a ser de los máximos goleadores. Con Irureta éramos sólidos y luego teníamos a Carlos que nos salvaba la vida en muchos partidos. Al Oviedo le falta un goleador, pero es primordial encajar poco”.

Sobre la portería del Tartiere, la que él guardó tantos partidos, piensa que está en buenas manos. “Aarón Escandell tuvo mucho que ver en que el año pasado el equipo sacara muchos puntos sin ser superior a sus rivales. Fue muy importante en el ascenso. Este año sigue siendo regular y a partir de ahí tiene que asentarse y mantenerse en Primera”.

Por último, reitera que la idea principal del equipo debe ser la de mantenerse fuertes defensivamente. “Es que es imprescindible para un equipo como el Oviedo. Tiene que ser prioritario defender bien hasta que te consolides en la categoría”