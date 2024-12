Viñas, Alemao y el 4-4-2 del Real Oviedo según Calleja: "Si Alemao no está al 100% habría otro cambio de dibujo"

El Real Oviedo recibe este sábado al Granada, en un partido entre dos equipos candidatos a la zona alta. El técnico del Real Oviedo, Javi Calleja, ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.

¿Cómo está Alemao?

"Lleva toda la semana con molestias. Confiamos que pueda estar para entrar en convocatoria y disponer de él".

¿Su baja condicionaría el cambio de sistema?

"De Ferrol salí muy contento con el rendimiento del equipo y con el cambio de sistema. Los dos delanteros se entendieron muy bien. Estando bien son importantísimos para el equipo. Nos dan muchos recursos. Pero hay que tenerlos al cien por cien. Si Alemao no estuviese al cien por cien habría otro cambio de dibujo".

Palabras de Hassan

"Me gusta que los jugadores se exijan, se conozcan y quieran dar cada día más. Está haciendo una gran temporada, yendo a más, creciendo mucho. Es muy desequilibrante y ese uno contra uno no se encuentra en la categoría. Hablamos mucho de toma de decisiones en metros finales y ha mejorado mucho. Lleva varias asistencias y podría tener muchas más que no tiene por ejecuciones de algunos compañeros. Es bueno que se exija, siendo consciente de que está en buen momento y de que esperamos muchísimo de él por las cualidades que tienen y porque pocas veces se encuentran jugadores tan determinantes como él".

4-4-2 en rombo

“Me gusta mucho porque nos permite apretar en campo contrario con muchos jugadores que hagan que la salida de balón del equipo rival no sea fácil. En el momento del robo hay mucha gente por delante para conectar rápido. Cuando iniciamos siempre están escalonados. Permite que la banda sea para los laterales. Le da un carácter más ofensivo al equipo. El que forma el pico del rombo es un jugador decisivo en este sistema. Me gusta mucho pero está condicionado al perfil del jugador y al momento de forma. Es muy exigente a nivel defensivo. Tienes que intentar tener mucho el balón. Lo hemos trabajado y teníamos tres delanteros la semana pasada. Esta semana veremos porque si no podemos contar con ellos. Salir con Paraschiv y Fede y no tener recambio sería complicado”.

Cazorla cumple 40 años y rendimiento

“Yo tengo 46… Mejora con la edad. La exigencia va siendo alta y no va a ser el Cazorla de los 20 pero lo que pierde por un lado lo gana por otro. Es muy inteligente y se ha cuidado toda la vida. Está dando un nivel altísimo pero estoy en el día a día y no me sorprende. No miro el DNI ni la edad, me da igual 40 que 20. Es el que es y marca diferencias. Ha tenido adversidades y la edad no va a ser inconveniente”.

¿Sistema condicionado al rival?

“Siempre digo que nosotros controlamos lo nuestro. Me gusta llevar la iniciativa y llevar la voz cantante. Estudiamos, respetamos al rival y analizamos. Pero queremos mandar en los partidos. Según veo el equipo hago el planteamiento viendo en poder hacerle daño. Si no estoy pendiente un poco del rival me equivocaría”.

Baja de Seoane

“Ha demostrado que es un jugador muy importante. Es bueno para la plantilla, es dinámico, tiene carácter defensivo para robar arriba. Es una baja importante. Pero tenemos jugadores para suplir. Le deseamos que se recupere lo antes posible pero fijamos la atención en lo que tenemos. Es una gran noticia que no haya sido una baja de seis meses. Portillo y Cazorla son parecidos, se entienden… Pueden jugar juntos y una opción que barajo quizá con un centro del campo de tres. Jugar con dos y que uno sea uno de ellos descompensaría el equilibrio que buscamos”.

¿Lateral derecho condiciona el sistema?

“El 4-4-2 le abre las puertas a Lucas. Si jugamos con un interior por dentro, la profundidad de Lucas es más productiva. Se encuentra a gusto teniendo carril para subir y Luengo aguantando más el sitio y subiendo menos. La profundidad ahí la da el extremo. Lo bueno es tener las dos opciones”.

Sobre el Granada

“Me parece un equipazo. Muy completo. Tiene por banda jugadores desequilibrantes y rápidos y delanteros que están marcando la diferencia, defensa experimentada y posibilidad de juego interior. Trigueros es uno de los que mejor ve en fútbol hacia adelante”.

Ambiente partido

“Buena hora, buen partido, venimos de victoria. Queremos conseguir dos seguidas y dar una alegría a la gente que no se llevó en el último partido. Estamos haciendo buen trabajo en el Tartiere y necesitamos el apoyo de todos”.

¿Hassan tiene opciones de inicio?

“No es cuestión de una pieza solo. Tienes que cuadrar el sistema. Si jugase Hassan por fuera, ver quien me acompaña… Eso es lo que tengo que manejar para que él colectivo se vea beneficiado”.

¿Por qué apuesta por el 4-4-2?

“Lo que más ha cambiado es el estado de forma de los jugadores. En esta caso de Fede Viñas. Poco a poco va mejor. Voy viendo el día a día y más allá de cómo estábamos jugando y viendo que no me estaba gustando como estábamos, con la posibilidad de Fede de inicio, también condiciona el cambio de sistema”.

Alemao y Uzuni

“No me gustaría ser defensa del rival y enfrentarme con Alemao. O con Fede. Arriba tenemos muchas variantes y son los mejores delanteros de la categoría. Junto a Uzuni”.