Veljko Paunovic sobre la ausencia de Lamine Yamal en el Tartiere: "Lo lamento como alguien que le admira y que espera que vaya a marcar una época en el fútbol"

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo, compareció ante los medios de comunicación en el Carlos Tartiere tras el último entrenamiento de los carbayones antes de recibir este jueves (21:30 horas) al Fútbol Club Barcelona.

Pocos días desde el último partido. Tiempo suficientes para prepararse para jugar contra un gran rival. El equipo está muy enfocado, que es lo que se necesita para enfrentarse a un rival como este. Se va a necesitar lo mejor de cada uno. Se va a necesitar coraje

Plan de partido ante el Barça. Vamos a necesitar jugar con un jugador más durante todo el partido. Es muy importante la unidad, que tenemos crear nosotros, con el coraje que tenemos que transmitir al público

Rotaciones y plantilla. Tenemos una buena plantilla. Buena competencia. Y al que le toque jugar, tiene que dar su máximo, y la gente lo sabe

Últimos minutos en Elche. "Es una muy buena muestra de lo que es capaz de hacer el equipo. Nos falto tener la misma conviccion desde el inicio. Una vez crecemos en el partido, vamos generando buenas sensaciones y buen juego

Comparación con el partido ante el Madrid. Se van a necesitar varias situaciones: concentración, buena organización y coraje. El coraje es fundamental y, unidos con la afición, vamos a tener una buena situación

Victoria en el Camp Nou hace 24 años. Justo ayer vi las imágenes del partido. Cuando vi el equipazo al que nos enfrentamos, es muy similar a lo que nos toca mañana. Fuimos capaces de sorprenderles con coraje, aprovechando nuestras oportunidades... Eso es universal. Con convicción, un equipo es capaz de ganarle a cualquiera

Eric Bailly. Está en su forma física máxima. Podría tener minutos mañana. Es un jugador que nos va a aportar mucho, porque conoce bien la categoría. Su movilidad, y su capacidad con balón, nos va a dar algo que no tenemos. Es fundamental que todo el mundo esté enchufado

Santi Cazorla. "Santi va a iniciar mañana".

Ausencia de Lamine Yamal, ¿bueno para el Oviedo? No creo que sea bueno que un gran jugador esté lesionado y se pierda partidos. No es bueno para el fútbol, ni para el espectáculo. Lo lamento, como alguien que le admira y que espera que vaya a marcar una época en el fútbol.