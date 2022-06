Tito Blanco: "¿Borja Sánchez? No va a ser fácil pero tenemos posibilidades"

Tito Blanco atendió a varias cuestiones acerca de la actualdiad deportiva del Real Oviedo. La principal, sobre la renovación de Borja Sánchez, que está estancada y que tiene a otros clubes interesados en su situación. "No va a ser fácil pero tenemos posibilidades. Hay que tener en cuenta que se ha revalorizado, pero Borja es oviedista y quiere jugar en el Real Oviedo", ha dicho el director deportivo.

Sobre las renovaciones de futbolistas importantes con cláusulas bajas, como el caso de Borja Bastón o David Costas, ha dicho que "estoy al tanto de las situaciones de todos los jugadores. El entrenador es la parte más importante desde que he firmado. Hemos hablado en mi despacho y hemos analizado individualmente a todos los jugadores. La opinión del entrenador es lo más importante para que yo tome decisiones", ha subrayado.

Por último, abordó la llegada de Bolo y las razones que han empujado al club a decidirse por el técnico vasco. "Sabéis cómo funciona el club. Yo he pensado en el club en todo momento, proponiendo candidatos como ellos hicieron conmigo. Jon reúne muchas características. No se le va a quedar grande este proyecto. Soy una persona clara y nada conflictiva, aunque hasta que no trabajemos juntos no nos conoceremos del todo. Es el entrenador que queríamos", sentenció.