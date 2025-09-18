COPE
REAL OVIEDO

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: ¿Preocupa el futuro de la temporada tras la derrota en Getafe?

El Real Oviedo se mantiene fuera del descenso, pero los síntomas en el juego del equipo no son positivos. Con Sergio Fernández, Rafa de Diego y Fernando Menéndez. 

Fernando Menéndez, Rafa de Diego, Pablo Acebo y Sergio Fernández.
COPE Asturias

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Real Oviedo cayó derrotado ante el Getafe (2-0) en el Coliseum tras el parón internacional. Una derrota que vuelve a levantar dudas sobre el nivel del equipo en este inicio de LaLiga EA Sports a pesar de encontrarse fuera del descenso en la clasificación. 

'la tertulia del oviedo', en deportes cope asturias

En el capítulo de este jueves de 'La Tertulia del Oviedo', en Deportes COPE Asturias desde la sidrería La Espita, debatimos acerca delos problemas en el juego del equipo de Veljko Paunovic. El impacto del entrenador serbio, su gestión de vestuario y la comparación con sus rivales directos por la permanencia.

Además, abordamos varios debates que están en las conversaciones del oviedismo en este inicio de temporada. Con Sergio Fernández (analista y ex Real Oviedo), Rafa de Diego (entrenador) y Fernando Menéndez (escritor).

