'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: ¿Preocupa el futuro de la temporada tras la derrota en Getafe?

El Real Oviedo cayó derrotado ante el Getafe (2-0) en el Coliseum tras el parón internacional. Una derrota que vuelve a levantar dudas sobre el nivel del equipo en este inicio de LaLiga EA Sports a pesar de encontrarse fuera del descenso en la clasificación.

'la tertulia del oviedo', en deportes cope asturias

En el capítulo de este jueves de 'La Tertulia del Oviedo', en Deportes COPE Asturias desde la sidrería La Espita, debatimos acerca delos problemas en el juego del equipo de Veljko Paunovic. El impacto del entrenador serbio, su gestión de vestuario y la comparación con sus rivales directos por la permanencia.

Además, abordamos varios debates que están en las conversaciones del oviedismo en este inicio de temporada. Con Sergio Fernández (analista y ex Real Oviedo), Rafa de Diego (entrenador) y Fernando Menéndez (escritor).