'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: La destitución de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión

Terremoto en el Real Oviedo. La destitución de Veljko Paunovic y el inminente regreso de Luis Carrión al banquillo del Carlos Tartiere ha sacudido los cimientos del oviedismo, dividido entre los que piensan que la maniobra del Grupo Pachuca no es acertada y los que sí la ven como una buena noticia.

LA TERTULIA DEL OVIEDO, EN DEPORTES COPE ASTURIAS

El capítulo de este jueves en 'La Tertulia del Oviedo' en Deportes COPE Asturias debatimos sobre la noticia 'bomba' en el Real Oviedo: el cambio de Paunovic a Carrión. ¿Acierta el Grupo Pachuca destituyendo al serbio? ¿Podrá perdonar el oviedismo las formas de Luis Carrión cuando partió hacia Las Palmas?

No te pierdas una nueva entrega de 'La Tertulia del Oviedo' desde la sidrería La Espita con las opiniones de Sergio Fernández (analista), Rafa de Diego (entrenador) y Fernando Menéndez (escritor).