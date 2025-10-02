COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

OPINIÓN COPE ASTURIAS

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: El asalto a Mestalla y la línea ascendente antes del parón

El Real Oviedo dio la sorpresa y ganó en el estadio del Valencia antes de recibir al Levante en el Carlos Tartiere. Con Sergio Fernández, Fernando Menéndez y Rafa de Diego desde la sidrería La Espita. 

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias
00:00
Descargar
COPE Asturias

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 02 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking