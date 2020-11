Tebas asegura que trata igual al Oviedo que al Sporting

Javier Tebas, el presidente de LaLiga, ha respondido una cuestión sobre los clubes asturianos en un encuentro virtual que ha mantenido con los medios de comunicación para tratar el límite salarial y otros aspectos de interés.

A Tebas le han preguntado si tiene una mejor relación con el Sporting que con el Oviedo. "No es así", ha respondido de forma tajante. "La relación con todos los clubes es la misma, no hay más. Años atrás decían lo contrario, va por épocas. No tengo diferencias con nadie, en absoluto, y más con esta transparencia que estamos teniendo en el ámbitro económico con los clubes. Cualquier club puede decir si hay alguna diferencia", ha añadido.

"El único problema con el Oviedo fue la temporada pasada por la valoración del sistema de algunos patrocinios, que fue el mismo que se aplicó al Almería. Y nada más", ha asegurado Tebas.

El presidente de LaLiga ha ampliado su respuesta: "Pretendo tener una relación normal con todos por igual. La relación institucional y de cumplimiento con la normativa es con todos igual, que es lo que corresponde. No porque pueda tener una mejor relación, que no la tengo, con Javier Fernández, el presidente del Sporting, voy a tener un peor trato con el Real Oviedo, ni muchísimo menos. Tenemos que acabar con eso, porque si no parece que hay que hacer la pelota lo máximo al que está para que me trate mejor, y no es así, ni muchísimo menos".