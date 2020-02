Miroslav Djukic afronta un partido clave por la permanencia. "El equipo es consciente de lo mucho que se juega. Tenemos que conceder poco, estar muy concentrados. Ellos también tienen presión, hay que saber jugar con su ansiedad. Hay que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría", asegura.

"Pienso que el equipo está haciendo muchas cosas bien, pero las lagunas que nos surgen tenemos que evitarlas. Hay tonterías que aparecen en los partidos y las estamos pagando caro. Tenemos errores que nos están lastrando", explica el entrenador del Sporting.

Antes de visitar al Racing este domingo en El Sardinero, Djukic valora la amenaza del descenso que acecha al Sporting. "Siempre hay peligro, no podemos cerrar los ojos. Sería de tontos pensar que, por ser el Sporting, no se puede bajar. Hay que ser consciente de los peligros, nosotros no estamos exentos", advierte.