"Si en un sitio es obligatorio vacunarse, te tienes que vacunar. Si no te vacunas... no vayas"

Pablo Carreño atiende la llamada de COPE desde Melbourne, a las puertas de un nuevo Open de Australia. Este de 2022, marcado por la polémica con Novak Djokovic.

"Centrado en entrenar" para el primer Grand Slam del año, reconoce que apenas puede hacer vida más allá del tenis desde que llegó a Melbourne, a finales de diciembre, después de unos días en Gijón en los que aprovechó, entre otras cosas, para casarse. "Si coges el COVID no puedes jugar el torneo, así que evito aglomeraciones. Comparado con Europa, Australia tiene buenos números con relación al COVID, pero son peores de lo que suelen tener aquí", nos cuenta.

Relajado, sincero, maduro y echando de menos "el jamón" a miles de kilómetros. El actual bronce olímpico se abre sobre su nueva vida tras Tokio, las posibilidades de Grand Slam, su visión sobre Rafa Nadal o Carlos Alcaraz y el tema que centra todas las miradas: Novak Djokovic.

¿Te ha cambiado la vida el bronce en los JJ.OO?

"Sí que es verdad que después de ganarlo tuvo mucha repercusión a nivel mediático. Mucho más que un circuito ATP, como es obvio. Pero poco a poco voy volviendo a la normalidad. Sí es verdad que los primeros meses se notó mucho. Aunque algo sí notas. El hecho de que te puedan conocer más, que en prácticamente en todos los sitios te lo recuerdan, te mencionan eso... Es un resultado que merece la pena mencionar y que marca la carrera de un deportista".

Su figura anuncia la Copa Davis

"Por la baja de Rober y la lesión de Rober, me tocó ir de número 1 a la Copa David. Es algo muy complicado y meritorio en un país con tantos buenos jugadores como hay en España".

Volvamos a Australia. ¿Cómo llegas al Open?

"Creo que llego muy bien. Físicamente estoy muy bien, no tengo ninguna molestia. No he podido hacer la pretemporada que me hubiera gustado porque no he tenido todo el tiempo que me gustaría, pero este torneo de la ATP Cup me ha venido muy bien. No ha sido ante rivales de primer nivel y me ha servido para entrar en ritmo. Luego ha venido Shapovalov que sí es un gran rival. Poco a poco cogeré el ritmo para estar al 100%. Vengo con muchas ganas y muchas expectativas al Open de Australia".

¿Es el momento de ganar un Grand Slam?

"Se necesita algo más que estar preparado; se necesitan muchas cosas. Un poco de suerte se necesita. Son partidos a cinco sets. En Australia las condiciones de calor son extremas y vengo de hacer pretemporada en España en invierno. Es complicado. Pero sí es cierto que vengo de competir en los Juegos con los mejores, con los que se juegan los Grand Slam. Ahí di el 100% y gané a Djokovic o a Medvedev. Sí que podría ser factible ganar un Grand Slam pero hay que estar bien física y mentalmente para encarar partidos de exigencia máxima. Luego hay que tener esa 'pizquita' de suerte de tu lado".

Parece que estás en el momento de mayor madurez en tu carrera

"Está claro que estoy en buen momento. El año pasado fue muy bueno. Todavía el ranking está adulterado por la pandemia, pero gané dos torneos, medalla de bronce, finalista en otro torneo... Me veo preparado porque he trabajado para ello y voy a seguir trabajando con esas expectativas".

Ya conoces a tus rivales en el Open de Australia. ¿Qué te parece el cuadro?

"Es difícil saber. En las primeras rondas es peligroso porque tienes que ganar y los rivales juegan sin presión, más sueltos. En segunda ronda viene Fognini que es muy peligroso. Y a partir de ahí vienen cabezas de serie. Cameron Norrie está cerca del top-10 por ejemplo... Hay que ganar esos primeros partidos que son muy complicados".

¿Jugarás contra Rafa?

Rafa sería en semis... sería buena señal jugar contra Rafa.

Hablemos de Djokovic: le han negado el visado

"No entiendo que habiendo unas normas, siendo obligatorio vacunarse, consiga esa excepción. Son cosas muy raras. Es un tema muy difícil. No entiendo cómo consigue esa visa, luego se la deniegan... No sabes las verdades, no sabes los detalles ni entiendes lo que está pasando. Intentamos ir a lo nuestro y pasar del tema pero ya te esperas cualquier cosa. En un rato dirán que van a apelar y a ver qué pasa..."

Apelarán

"Sí, supongo que irán hasta el final ya que están aquí".

La vacunación es obligatoria... ¿para todos?

"Yo ya me vacuné para los Juegos Olímpicos. Era la principal norma para entrar en Australia. Yo no sabía ni que había excepciones hasta justo antes de venir. Pero también te decían que tenías que pedir la visa con mucha antelación y luego las han dado en el último momento. No sé, supongo que las cosas van cambiando...".

Quizá si fuera el número 200 del mundo no estaríamos hablando de esto

"No se le daría tanto bombo, por eso no hablaríamos de ello. Pero es normal que se le dé este bombo porque es el número uno y porque se está jugando tener más Grand Slam que nadie".

¿Cuál es tu opinión sobre que un deportista no se vacune?

"Cada uno es libre y puede decidir lo que quiera, pero si en un sitio es obligatorio vacunarse, te tienes que vacunar. Si no te vacunas... no vayas. En el fútbol no es obligatorio, en España al menos. Que Djuka no se vacune es su elección. A unos les gustará más o menos... pero no es obligatorio".

Es monotema, ¿no?

"Es la comidilla de todo el mundo. Saber qué pasa porque nos afecta directamente. El orden, el cuadro... Nos afecta a todos y es normal que se habla de ellos".

Y sienta un precedente

"No sabemos lo que va a pasar al final... si al final no juega, no hay precedente. Veremos qué pasa".

Si Djokovic no jugara, ¿quién sería el favorito?

"Medvedev como número 2 del mundo y estando tan cerca de Novak cogería el testigo creo. Djokovic siempre parece un poco más favorito que los demás pero, si no está, Zverev, Tsisipas, Nadal que viene de ganar el torneo de la semana pasada... Rafa siempre tiene que ser favorito en un Grand Slam cuando ha ganado 20".

¿Es tan bueno Carlos Alcaraz como puede?

"Es muy bueno. No te diría que para ganar Australia pero es muy bueno. Tiene mucho potencial y mucha carrera por delante. Ya es un jugador top-30 y de nivel... incluso mejor que top-30"

Y es un crío

"Le conozco mucho porque he coincidido varias veces con él en la academia de Ferrero. Con 16 ya jugaba partidos contra él y el nivel de intensidad y ritmo no eran propios de un jugador cadete. Mucha gente no se esperaba esta progresión pero yo que he jugado con él varias veces sí lo preveía".

Incluso juegas dobles con él

"Sí, y somos amigos. Los dos jugamos individual pero en el dobles también hacemos buena pareja porque es muy bueno en individual y en el dobles también destaca. Además tenemos muy buena relación, que siempre ayuda".