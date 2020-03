Rubiales garantiza las subvenciones al fútbol no profesional

El presidente de la Federación Española de Fútbol garantiza el apoyo económico que estaba previsto antes de la crisis del coronavirus. Luis Rubiales ha sido tajante al asegurar que los clubes del fútbol modesto (desde la Segunda División B hacia abajo) seguirán cobrando las ayudas del plan aprobado meses atrás.

Tras una reunión con todos los presidentes de las federaciones territoriales, Rubiales aseguró que "la Federación va a cumplir su palabra. Todas las subvenciones que tenían que estar pagadas se han abonado y en abril hay otro paquete de subvenciones que también se van a pagar. Todo lo prometido se va a cumplir al 100%".

"El fútbol modesto va a necesitar tiempo para recuperarse. Negociaremos para que las deudas de los clubes durante el COVID-19, con los jugadores y los técnicos, se puedan abonar en un plazo considerable", precisó Rubiales. El presidente ha comunicado también que han trabajado en una línea de financiación de 500 millones "para financiar pagos y salir de esta todos juntos". Esta cantidad de dinero estaría destinada a ayudar a los clubes de la Primera y la Segunda División que lo necesiten.

EL REGRESO DEL FÚTBOL.

"El fútbol está suspendido, todas las competiciones, y sin fecha de vuelta. No queremos hacer ningún tipo de cábala desde la Federación. En el momento en que todo vuelva a la normalidad, hablaremos", ha explicado el presidente de la Federación, quien insiste: "No queremos poner ningún tipo de fecha. He encargado un informe médico para que me digan cuáles son los plazos y los tiempos que hay que marcar, para que nos digan cuándo se tiene que jugar y qué espacio tiene que haber entre un partido y otro".