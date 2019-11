El Real Oviedo ya conoce de primera mano que Rubén Reyes seguirá trabajando en el Estadio de Vallecas. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, le ha comunicado que no le dejará salir de la entidad del sur de Madrid si el Oviedo no se sienta a negociar. En el club del Tartiere no están dispuestos a hacerlo. Y Rubén Reyes, muy ilusionado en los últimos días ante la opción de volver al Oviedo, ya da por imposible encontrar una solución.

Martín Presa ha sido tajante con Reyes, trabajador muy valorado en Vallecas, con contrato hasta junio de 2020. El presidente rayista cuenta con él para seguir trabajando junto a David Cobeño. Y no está dispuesto a facilitar su salida a un rival de la misma categoría, al que podría aportar el trabajo realizado durante los últimos meses en los despachos del Estadio de Vallecas. El máximo mandatario del Rayo le trasladó que, con el equipo en la zona media de la clasificación y ante la inminente llegada del mercado invernal de fichajes, no es el mejor momento para modificar la dirección deportiva. Además, Presa expresó su malestar con las formas del Oviedo.

El Real Oviedo negoció en todo momento con Rubén Reyes y no lo hizo con el Rayo. Los dirigentes azules daban por hecho el acuerdo de salida del asturiano. Nunca se vio como un inconveniente. Pero Martín Presa, finalmente, se ha interpuesto en el camino, cuando en Oviedo ya preparaban el comunicado oficial para dar la bienvenida a su nuevo director deportivo. Los azules, limitados por el componente económico, no están dispuestos a hacer un gasto extra. En todo caso, entienden la reacción del Rayo. Sin ir más lejos, el Getafe abonó la cláusula de rescisión de Ángel Martín González para conseguir su contratación.

Reyes había negociado todas las condiciones de su nuevo cargo en la dirección deportiva del Tartiere y ya estaba valorando soluciones en la plantilla para el próximo mercado de invierno. Incluso, a principios de semana, mantuvo un encuentro con Javi Rozada para aligerar los tiempos, ante la urgente necesidad que presenta el equipo.

Cuando en Oviedo ya se preparaba la llegada del director deportivo, la llamada de Rubén Reyes, anunciando la negativa de Martín Presa, alteró los planes. El Oviedo regresa al escenario de la semana pasada y ya baraja nuevas opciones para su dirección deportiva. La opción de Rubén Reyes, pese a todos los intentos realizados, está descartada.